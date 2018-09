Freystadt: Giftköder in Hühnerstall geworfen

Polizei sucht unbekannten Täter - Drei Tiere starben

FREYSTADT - Ein Unbekannter hat von Samstagabend auf Sonntagnachmittag, 1./ 2. September, eine Vielzahl lilafarbener Giftköder in einen Hühnerstall in der Heinrich-von-Stein-Straße in Freystadt geworfen. Nun ermittelt die Polizei.

Symbolfoto Foto: Marianne Natalis



Denn durch die Tat starben drei Hühner. Sie hatten einen Wert von insgesamt circa 180 Euro. Die Giftköder wurden sichergestellt. Die Polizei sucht Zeigen.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neumarkt unter Telefon (0 91 81) 48 85-0.

