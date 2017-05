Freystadt II verpasst Aufstieg in Bayernliga

Badminton: Gegen den TV Augsburg fehlte nur ein Satz - vor 37 Minuten

FREYSTADT - Die Bundesligareserve des TSV 1906 Freystadt konnte es nicht fassen. Mit nur einem Satz verfehlten die Oberpfälzer denkbar knapp den Aufstieg in die Bayernliga. Nach dem 1:7 gegen TuS Geretsried II und dem 4:4 gegen den TV Augsburg fehlte nur ein Satz zum Aufstieg.

Mannschaftsführer Bennett Elstermann und Stefanie Spies. In der laufenden Saison zählten beide zu den Leistungsträgern des TSV; im entscheidenden Spiel gegen den TV Augsburg konnten sie ihr Leistung nicht abrufen und unterlagen glatt in zwei Sätzen. Foto: Sven Elstermann



Mit Geretsried, Augsburg und Freystadt hatten sich die drei Meister der Bezirke Oberbayern, Schwaben sowie Niederbayern/Oberpfalz für die Relegationsrunde qualifiziert. Ausgetragen wurde die Qualifikation im Spielmodus „ Jeder gegen Jeden“, die beiden besten Teams der Abschlusstabelle steigen in die Bayernliga auf.

Der TSV Freystadt II reiste mit dem Handicap nach Augsburg an, dass man auf Svenja Dittenhofer verzichten musste und auch hinter dem Einsatz von Andreas Pistorius stand ein Fragezeichen, nachdem er sich beim Abschlusstraining eine Fußverletzung zugezogen hatte und nur mit Bandage spielen konnte.

In der ersten Begegnung gegen den favorisierten TuS Geretsried unterlag der TSV mit 1:7. Den Ehrenpunkt machte Tobias Kaiser im zweiten Herreneinzel. Schade aus Freystädter Sicht die knappen Niederlagen von Jacob Fuchs mit 19:21 und 19:21 Punkten sowie die Dreisatzniederlage (22:24, 21:18, 21:18) von Andreas Pistorius/Tobias Kaiser im 1. Herrendoppel. Auch das 2. Herrendoppel mit Spielertrainer Sebastian Sachs und Mannschaftsführer Bennett Elstermann ging knapp mit 21:17 und 21:19 an die Oberbayern.

Nachdem das Mixed Bennett Elstermann, Stefanie Spies im Entscheidungssatz unterlegen war, resümierte Mannschaftsbetreuer Sven Elstermann: „1:7 hört sich nach einer klaren Angelegenheit an - schaut man aber auf den Spielverlauf und die einzelnen Ergebnisse, wäre ein 4:4 durchaus machbar gewesen.“

Nachdem Geretsried sich gegen Augsburg ebenfalls mit 7:1 durchsetzen konnte, musste die abschließende Partie zwischen Freystadt und Augsburg entscheiden, wer Geretsried in die Bayernliga folgt.

Mit einem souveränen 21:9 und 21:12 Sieg brachten Andreas Pistorius/Tobias Kaiser den TSV schnell in Führung. Im zweiten Doppel unterlagen Bennett Elstermann/Sebastian Sachs unglücklich mit 19:21 und 19:21. Im Damenbereich mussten die Freystädter umstellen: Franziska Götz, die normalerweise drei Klassen tiefer spielt und Simone Fuchs, die seit Jahren nicht mehr aktiv spielt, hatten wenig Chancen und Augsburg ging mit 2:1 in Führung.

Keinen guten Tag hatte die Freystädter Schülertrainerin Stefanie Spies erwischt. Sie unterlag im Dameneinzel in zwei Sätzen. Dann starten die Freystädter Herren die Aufholjagd: Andreas Pistorius, Tobias Kaiser und Jacob Fuchs gewannen ihre Einzel, alle in zwei Sätzen. Vor dem abschließenden Mixed war klar: Freystadt benötigte lediglich einen Satz zum Aufstieg, nach Punkten lag man weit vor den Schwaben.

Leider lief dieses Spiel an Bennett Elstermann und Stefanie Spies total vorbei. Sie kassierten mit 9:21 und 10:21 eine deutliche Niederlage und Augsburg jubelte. Freystadt’s Sportwart Tim Bambach und Mannschaftsbetreuer Sven Elstermann waren sich einig: „Einfach schade, so knapp am Aufstieg vorbei und das mit zwei Ersatzspielerinnen, die ihr bestes gaben und denen man keinen Vorwurf machen kann. Nächste Saison wollen wir wieder angreifen.“