"Freystadt ist wieder ein Stück lebenswerter geworden"

Dank, Ehre und Abschied bei der Weihnachtsfeier der Stadt - vor 51 Minuten

FREYSTADT - Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Stadt Freystadt gab Bürgermeister Alexander Dorr einen allgemeinen Rückblick und ehrte langjährige Beschäftigte in der Verwaltung. Kämmereimitarbeiterin Gunda Herrler wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Alle Strahlen; Rudolf Schiener, Michaela Fuchs, Roswitha Schick, Gunda Herrler, Alexander Dorr, Anja Gilch, Willibald Gailler, Martin Harrer (v.li). Die Bürgermeister der Stadt Freystadt und der Landrat ehren langjährige Mitarbeiter und verabschieden Gunda Herrler in den Ruhestand. © Foto: Anne Schöll



Um die 180 geladene Gäste aus dem Stadtrat, der Verwaltung, dem Bauhof, der katholischen und evangelischen Kirche, den Schulen, Kindergärten und sonstige ehrenamtlich Tätige, die teilweise mit ihren Partnern gekommen sind, begrüßte Bürgermeister Alexander Dorr mit Ehefrau Martina zur Weihnachtsfeier mit anschließendem Festmahl der Stadt Freystadt, die diesmal im festlich dekorierten Saal des Landgasthauses Ascher in Möning stattgefunden hat.

Für die passende Musik sorgten die "Grenzgänger" um Leiter Michael Pröbster mit den Musikern Franz Grabendorfer, Alfons Hauf und Franz Straub. In seiner Ansprache stellte Dorr fest: "Und plötzlich ist es wieder Weihnachten".

Es ist Zeit, auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken und Danke zu sagen an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Stadt und Großgemeinde "wieder ein Stück lebenswerter geworden ist".

Freystadt habe aktuell 9030 Einwohner, die mit Hauptwohnsitz hier gemeldet sind. Im Jahresverlauf seien 341 Personen zu- und 340 weggezogen. Den 83 Geburten bis dato stünden 82 Sterbefälle in der Gemeinde gegenüber.

Kitas am Start

Der kommunale Arbeitsschwerpunkt liege bei den Kindern und Jugendlichen. Im Herbst habe man eine weitere Kita in Freystadt, übergangsweise im Container, eröffnet und plane den Neubau einer Kita in Möning. Im Juni habe die umfangreiche Sanierung und Erweiterung der Martini-Schule in Freystadt begonnen. Im Seniorenheim stünden 79 Betreuungsplätze zur Verfügung.

Dorr streifte unter anderem noch kulturelle Ereignisse oder Aktivitäten der Vereine und Feuerwehren. Personelle Veränderungen gebe es in Verwaltung und Bauhof. Im Frühjahr habe Stefan Betz aus Forchheim als Deponie- und Wasserwart, Katja Engelmann aus Frettenshofen als Bauhofmitarbeiterin begonnen. Im Bürgermeistervorzimmer ist seit Mai Sabine Reif aus Forchheim unter anderem für die Organisation von Veranstaltungen aktiv, Elvira Fiegl aus Forchheim für den Fachbereich Personal, Kitas und Schulen. Eva Hirschmann aus Freystadt wird seit Herbst zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet.

Bautechniker Michael Meyer aus Thannhausen und Architekt Michael Tischinger aus Erasbach sind neu im Bauamt und für Tief- und Hochbaumaßnahmen zuständig. Rebekka Walter hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen und wird in der Kämmerei als Nachfolgerin von Gunda Herrler eingesetzt. Josef Walter hat ein Studium zum Diplomverwaltungsfachwirt abgeschlossen und die Funktion des Geschäftsleiters im Rathaus übernommen.

Geschenk und Urkunde

Präsente und Urkunden überreichte der Bürgermeister für 25-jährige Arbeit in der Verwaltung an Michaela Fuchs, Anja Gilch und Martin Harrer. Michaela Fuchs aus Freystadt kam nach Tätigkeiten in den Landratsämtern Neumarkt und Ansbach zur Stadt Freystadt, war zunächst in der Hauptverwaltung, im Einwohnermeldeamt und im Friedhofswesen tätig und ist seit 2003 im Vorzimmer des Bürgermeisters tätig.

Anja Gilch aus Sondersfeld absolvierte eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, war in der Hauptverwaltung aktiv und ist seit 2011 für das Kulturprogramm im Spitalstadl zuständig.

Verwaltungsfachangestellter Martin Harrer aus Freystadt absolvierte nun eine Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt, er ist zuständig für Wahlen, Friedhofswesen und Standesamt, seit Anfang diesen Jahres Sachgebietsleiter für Bürgerdienstleistungen.

"Großes Wissen"

Verabschiedet wurde Kämmereimitarbeiterin Gunda Herrler. Sie kam 1973 vom Landkreis Roth zur Stadt Freystadt und war ab 1979 in der Kämmerei Sachbearbeiterin für das Anordnungswesen und die Finanzverwaltung. "Ihre 45-jährige Erfahrung und ihr großes Wissen im Finanzwesen der Stadt Freystadt sind nur schwer zu ersetzen", sagte Dorr.

In seinem Grußwort stellte Landrat Willibald Gailler fest: "Ich freue mich, dabei zu sein, zu hören was sich kommunalpolitisch in Freystadt getan hat". Als ehemaliger "Chef" der Geehrten sagte er: "Eine Verwaltung ist auf tüchtige Mitarbeiter angewiesen. Es war immer ein gutes Miteinander".

Besinnliche Worte zum Christfest sprach diesmal Pfarrer Andreas Hanke aus Möning.

VON ANNE SCHÖLL