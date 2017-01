Freystadt: Rund 500 Gäste beim Schwarz-Weiß-Ball

Tänzer ließen keine Runde aus — Tolle Show-Einlagen - 29.01.2017 19:06 Uhr

FREYSTADT - Die Anziehungskraft des Schwarz-Weiß-Balles in Freystadt ist ungebrochen: Wieder waren um die 500 Gäste aus der ganzen Region gekommen, um ihrer Leidenschaft zum Tanzsport zu frönen.

Die Gruppe „Dance United“ zeigte wieder eine tolle Tanzshow, untermalt mit fantasievollen Lichteffekten. © Foto: Anne Schöll



Die Gruppe „Dance United“ zeigte wieder eine tolle Tanzshow, untermalt mit fantasievollen Lichteffekten. Foto: Foto: Anne Schöll



Mit viel Liebe zum Detail war die sonst funktionelle Mehrzweckhalle von etlichen fleißigen Händen in einen glitzernden Ballsaal verwandelt worden. Aufs Neue begeisterte die aufwändige Dekoration, aufgepeppt mit Lichterketten und großflächigen Dekostoffen mit dem Ball-Logo, die die schlichte Holzvertäfelung seitlich verdeckten.

Bereits eine Stunde bevor die Musiker der Tanz- und Showband Tom Lehner aus Ulm ihre Instrumente zur Hand nahmen, kamen die Besucher, um die besten Plätze zu ergattern. Empfangen wurden sie im Foyer mit einem Gläschen Prosecco, das die gut gelaunten Ankömmlinge gerne angenommen haben.

Bilderstrecke zum Thema Dynamische Tänzer beim Schwarz-Weiß-Ball Freystadt Rund 500 Gäste aus der Region waren beim Schwarz-Weiß-Ball in Freystadt dabei: Sie sahen die Europameister-Tanzgruppe "Tanztreu" - und tanzten dann selbst noch bis tief in die Nacht.



Mit dem zur Tradition gewordenen Anfangstanz, einem Wiener Walzer, strömten die Tänzerinnen und Tänzer auf die Tanzfläche und drehten sich im Dreivierteltakt. Ob Foxtrott, Rumba, Jive, Langsamer Walzer, Tango, Slow Fox, Quickstep, Cha-Cha-Cha oder Discofox — nichts wurde ausgelassen, sehr zur Freude der Musiker über das volle Tanzparkett: „Ihr seid ein tolles Publikum“, sagte der Bandleader und erfüllte spontan auch mal Musikwünsche aus der Menge.

Die erste der beiden größeren Verschnaufpausen an diesem Abend verschaffte dem Publikum die Showtanzgruppe „Dance United“ aus Wartenberg im oberbayerischen Landkreis Erding, die bereits das fünfte Mal in Freystadt gastierte und mit ihrer Choreografie jedes Mal wieder für eine Überraschung gut ist. Die Sprecherin der Gruppe formulierte es so: „Wir kommen weit herum. Dieser Ball hier in Freystadt hat ein sehr hohes Niveau.“ Mit im Gepäck hatten sie mehrstöckige Hebefiguren, atemberaubende Akrobatik, quirlige Tanzszenen, eingearbeitet in fetzige Musik, tolle Lichteffekte und Kostüme, die sie in Windeseile während ihrer Show ein paar Mal für neue Tanzabschnitte wechselten.

Erstmals gastierte in Freystadt die Showtanzgruppe „Tanztreu“, die unter anderem die Darbietung präsentierte, mit der sie Europameister geworden ist. © Foto: Anne Schöll



Erstmals gastierte in Freystadt die Showtanzgruppe „Tanztreu“, die unter anderem die Darbietung präsentierte, mit der sie Europameister geworden ist. Foto: Foto: Anne Schöll



Als zweite Einlage gab es mit der Showtanzgruppe „Tanztreu“ aus Lauingen an der Donau, die es seit fünf Jahren gibt, jede Menge zu sehen. Die Formation, die in den letzten drei Jahren laufend bayerische, deutsche und europäische Meisterschaften gewonnen hat, im vergangenen Jahr alle drei in Serie, war das erste Mal in Freystadt. Die frischgebackenen Europameister erhielten ebenfalls frenetischen Beifall. Sie zeigten die hohe Schule der Tanzkunst, ästhetisch und ausdrucksstark mit viel Liebe und Genauigkeit zu noch so kleinen Bewegungselementen. Die Perfektion lässt erahnen, wie viel Probenarbeit im Vorfeld für diese Darbietungen notwendig ist. Dann war erneut das tanzende Volk dran, das sich eisern bis in die dritte Morgenstunde auf der Tanzfläche hielt.

as

Mail an die Redaktion