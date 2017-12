Freystadt überrascht mit Sieg in Mühlheim

Badminton, 1. Bundesliga: TSV beendet Vorrunde auf Rang neun - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Zum Abschluss der Hinrunde hat Badminton-Bundesligist TSV Freystadt mit einem 4:3-Sieg in Mülheim überrascht. Mit sechs Pluspunkten liegt man damit weiter auf dem neunten Platz. Zum Verfolger Neuhausen haben die Oberpfälzer jetzt einen beruhigenden Vorsprung von vier Punkten, der Abstand zum Tabellenachten Dortelweil schrumpfte hingegen auf zwei Punkte.

Der 22-jährige Fikri Hadmadi, der Freystädter Neuzugang aus Jakarta, gewann das Doppel an der Seite von Johannes Pistorius, der zusammen mit Jenny Moore erfolgreichster TSV-Spieler in der Vorrunde war. F.: Stephan Pistorius



Der 22-jährige Fikri Hadmadi, der Freystädter Neuzugang aus Jakarta, gewann das Doppel an der Seite von Johannes Pistorius, der zusammen mit Jenny Moore erfolgreichster TSV-Spieler in der Vorrunde war. F.: Stephan Pistorius



Der aktuelle Tabellenplatz würde zum Saisonende reichen, um in der Relegation mit Siegen gegen die Meister der 2. Bundesliga Süd und Nord die Klasse zu halten. Beim 1. BV Mülheim, mit 13 Titeln deutscher Rekordmeister, spekulierte der TSV auf eine knappe 3:4-Niederlage und damit auf einen Punktgewinn. Mit dem 4:3-Sieg hatte niemand gerechnet. Spieler des Tages war Neuzugang Fikri Hadmadi. Der Indonesier gewann das 1. Herreneinzel und zusammen mit Johannes Pistorius auch im Doppel.

Bei der Aufstellung der Herrendoppel hatten beide Teams taktisch umgestellt. Im 1. Doppel spielten Oliver Roth und Mannschaftskapitän Florian Waffler gegen den Kroaten Zvonomir Hölbling und den Ukrainer Dmytro Zavadsky. Nach dem der erste Satz mit 10:12 an Mülheim ging, dominierten Roth/Waffler die Folgesätze und gewannen mit 11:9, 11:9 und 11:6.

Im 2. Doppel trafen Johannes Pistorius und Fikri Hadmadi auf Adam Hall, der vor einer Woche die Irish open im Doppel gewann. Der Schotte spielte mit Alexander Roovers zusammen. Die Freystädter triumphierten mit 3:1 Sätzen, obwohl sich Pistorius eine Zerrung zugezogen hatte und nicht mehr voll spielen konnte.

Mülheim konnte dann mit Siegen im Damendoppel und Dameneinzel zum 2:2 ausgleichen. Annabella Jäger zeigte an der Seite von Jenny Moore im Damendoppel ein beherztes Spiel, sie gewannen einen Satz gegen die beiden deutschen Nationalspielerinnen, verloren aber letztendlich mit 1:3. Mit dem gleichen Ergebnis hatte Freystadts Finnin Nanna Vainio gegen Gayle Mahulette das Nachsehen.

Schmidt schlägt Roovers

Richtig spannend wurde es in den beiden Herreneinzeln; hier hatte Freystadt spekuliert, mindestens ein Spiel zu gewinnen. Im 1. Herreneinzel tat sich Fikri Hadmadi gegen Dmytro Zavadsky zunächst sehr schwer. Die beiden ersten Sätze gingen in die Verlängerung, mit dem jeweils besseren Ende für Hadmadi. Den dritten Satz dominierte der Freystädter und brachte Freystadt mit 3:1 in Führung.

Das 2. Herreneinzel verlief absolut ausgeglichen. Lukas Schmitt musste nach 2:2-Satzausgleich in den Entscheidungssatz und gewann diesen gegen Roovers mit 11:4. So stand der Freystädter Sieg vorzeitig fest.

Der Sieg von Lukas Schmidt kam für alle etwas überraschend, da der Mülheimer Mannschaftskapitän in den letzten Wochen mit internationalen Erfolgen beeindrucken konnte. Auch war er in der 1. Bundesliga bis dahin noch ungeschlagen.

Im abschließenden Mixed sprang Hannes Gerberich, von Haus aus Einzelspieler, für den verletzten Johannes Pistorius, ein und machte an der Seite von Jenny Moore trotz einer 1:3-Niederlage ein gutes Spiel.

"An unseren Sieg hat wohl niemand geglaubt. Das war der richtige Abschluss der Vorrunde", freute sich Bundesligamanager Stephan Pistorius und fügte hinzu: "Hoffentlich ist die Zerrung von Johannes nicht zu schlimm."

Der Freystädter Nationalspieler ist am Montag bereits nach Ankara geflogen, wo er am Mittwoch bei den Turkey International antritt. Auch für alle anderen Freystädter wird die Pause nur von kurzer Dauer sein.

Am 9. Januar steigt in der Freystädter Mehrzweckhalle im Dienstagabendspiel das Derby gegen den Rivalen TSV Neuhausen-Nymphenburg. Sportwart Tim Bambach: "Wenn wir dieses Spiel gewinnen, ist unser Vorsprung für die Münchner nur schwer aufholbar."

nn