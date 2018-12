Freystädter Christkind: "Lieber mal Zeit verschenken"

Laura Hämmerling eröffnet Weihnachtsmarkt — Gewinnspiel bis 21. Dezember - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Mit ihrem selbst verfassten Prolog hat das Freystädter Christkind, in dessen Kostüm wieder Laura Hämmerling geschlüpft ist, ihren Markt rund um das Freystädter Spital eröffnet. Der Markt ist am vierten Adventswochenende nochmals geöffnet.

Christkind Laura Hämmerling hat die Freystädter Spitalweihnacht eröffnet. Die Blaskapelle Thannhausen erfreute mit weihnachtlichen Weisen im stimmungsvollen Ambiente. © Foto: Anne Schöll



Bevor der langersehnte Augenblick der Markteröffnung durch das Christkind da war, griffen die Musiker der Blaskapelle Thannhausen um Dirigent Anton Schneider zu ihren Instrumenten und stimmten mit einem Weihnachtslied auf das Kommende ein. Bürgermeister Alexander Dorr und das Christkind begrüßten die Besucher, ebenso die Vorsitzende des Vereins "Wir leben Freystadt", Conny Krause, die allen eine schöne Vorweihnachtszeit gewünscht hat.

Das Christkind hatte wieder sein Talent zum Gedichte schreiben genutzt und einen Prolog, zugeschnitten auf Freystadt, verfasst. Darin hielt sie fest: "Die Stadt ist so glanzvoll dekoriert, alles ist mit Lichterketten verziert." An anderer Stelle dichtet sie: "Steht er erst, der geschmückte Weihnachtsbaum, dann wird er wahr, der Weihnachtstraum." Nachdenklich machte sie mit ihrem Hinweis zum Weihnachtskaufrummel: "Statt Technik, Spielzeug und Kleidung zu verschenken, sollte man doch dran denken, dem anderen Zeit zu schenken."

Dorr erinnerte an das Gewinnspiel, das noch bis Freitag, 21. Dezember, läuft. In den an der Aktion teilnehmenden Freystädter Fachgeschäften liegen Teilnahmecoupons auf, die dort ausgefüllt und abgegeben werden sollen. Am vierten Adventssonntag bei der großen Verlosung um 19 Uhr werden die Gewinner der 23 Gutscheine gezogen. Diese müssen persönlich anwesend sein bei der Übergabe.

Danach zog das Christkind seine Runden und beschenkte die anwesenden Kinder. Tags darauf waren alle zur Freystädter Kinderweihnacht in den Spitalstadl eingeladen. Zunächst gab es eine Weihnachtsgeschichte, vorgelesen von Büchereileiterin Wiltrud Walter, anschließend ein turbulente Weihnachtsshow mit der Bubbelmaus, dem Bubbelbär und dem knorzigen Lebkuchenmann. Auf dem Spitalvorplatz griff Gitarrist Christian Brandl in die Saiten und sorgte für einen stimmungsvollen, musikalischen Rahmen.

Am Samstag, 22. Dezember, wird das Markttreiben ab 15 Uhr nochmals ergänzt mit einer weihnachtlichen Stadtführung. Anmeldung ist erforderlich unter = (0 91 79) 94 90 43. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Gasthof Pietsch. Der Unkostenbeitrag inklusive eines Glühweins/Kinderpunsch beträgt vier Euro. Bereits um 16 Uhr versprechen die jungen Musiker von der Bläserklasse der Martini-Schule um Dirigent Dominik Landmann gute musikalische Unterhaltung. Ab 17.30 Uhr geleitet Musikerin Sabrina Robold durch den Abend. Am Sonntag, 23. Dezember, der Markt öffnet ab 14 Uhr, sorgt die Stadtkapelle Freystadt für passende Musik, wenn das Christkind um 19 Uhr die Gewinner der Weihnachtsaktion zieht. Ab 15 Uhr werden Kutschfahrten angeboten.

ANNE SCHÖLL