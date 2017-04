Freystädter gingen auf Oster-Einkaufstour

Natürlich durften Stände mit Osternaschereien und anderen Spezialitäten nicht fehlen

FREYSTADT - Der Freystädter Ostermarkt zog traditionell viele Menschen an. Bei dem Traumwetter sowieso.

Schon am Morgen hatten die Fieranten ihre Stände geöffnet, mittags kam noch der Fachhandel dazu. © kaa/Foto: Anton Karg



Radfahrer mit großen Gepäcktaschen eilten bei sommerlichem Frühlingswetter aus allen Himmelsrichtungen heran, Autos belegten die Parkplätze vor den Verbrauchermärkten am Stadtrand, Fußgänger schoben sich in die Innenstadt, ein ständiges Hin und Her auf der Marktstraße war zu beobachten, die Cafés waren dicht umlagert: Zum traditionellen Ostermarkt in Freystadt öffneten die Marktkaufleute ihre Stände bereits ab 8 Uhr.

Das Sortiment war der Osterzeit angepasst und reichte von Osterdekoration über Floristik bis hin zu Geschenkartikeln. Natürlich durften auch Stände mit Osternaschereien und anderen kulinarischen Spezialitäten nicht fehlen. Ab 12 Uhr beteiligten sich auch die Freystädter Fachgeschäfte mit einem verkaufsoffenen Sonntag am Ostermarkt. Die Einzelhändler hatten für diesen Familien-Einkaufstag Fachvorführungen vorbereitet und hielten Messe-Neuheiten zum Kauf bereit.