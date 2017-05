Freystädter Jugendwehr übte rund um die Uhr

Unfall, Feuer, Fehlalarm: 24-Stunden-Bereitschaft eines Berufsfeuerwehrmannes wurde nachgestellt - vor 26 Minuten

FREYSTADT - Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu werden - Welches Kind träumt angesichts der schönen Darstellungen in Bilderbüchern zeitweise nicht davon. Wie jedoch sieht der Berufsalltag mit 24 Stunden Bereitschaftsdienst in der Wache wirklich aus? Die Nachwuchskräfte der Stützpunktwehr Freystadt machten beim Berufsfeuerwehrtag den Test.

Die Nachwuchskräfte der Freystädter Wehr übten eine Personenrettung mit der Schaufeltrage, die vom Drehleiterfahrzeug in luftige Höhen gehievt wurde. © Foto: Anne Schöll



Die Jugendwarte Philipp Pietsch, Isabel Eisinger und Lukas Tratz hatten sich für die zwölfköpfige Gruppe der Nachwuchskräfte, alle zwischen zwölf und 16 Jahre alt, diverse Szenarien ausgedacht und zusammen mit einem Helferteam aus den Reihen der aktiven Feuerwehrleute authentisch arrangiert.

Dabei galt als oberstes Gebot für die Jugendlichen: Bei den Einsätzen einen kühlen Kopf bewahren. Theoretisch hatten sie die Situationen in vielen Übungsstunden immer wieder durchgespielt – nun war die praktische Seite an der Reihe.

Ein Abgestürzter sollte mittels Schaufeltrage vom Dach einer Garage geborgen, ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten bewältigt und ein Autobrand, verursacht durch einen Feuerwerkskörper, fachmännisch gelöscht werden.

Mitten in der Nacht

Einen Gebäudebrand mit einer Person im Inneren hieß eine Aufgabe, oder die Beseitigung eines Baumes, der über einer Straße lag und was beim Wegräumen zu beachten ist.

Während dieser 24-Stunden-Bereitschaft gab es auch einen Fehlalarm mitten in der Nacht oder Einsätze in den späteren Abendstunden: Kaum eingeschlafen auf den Feldbetten, war es dann schon wieder vorbei mit der Nachtruhe. Doch die Jungs und Mädels haben diese gerne geopfert für einen Einblick in den Feuerwehrberuf.

as