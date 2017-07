Freystädter Kinder außer Atem vor Lachen

Ein Haufen froher Buben und Mädchen beim Nanu?!-Familienfest - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Sophie aus Möning jubelt: Gerade hat sie beim Quiz des Nanu!?-Familienfestes der Neumarkter Nachrichten Buntstifte gewonnen, mit denen sie zum Schuljahresanfang ihr Federmäppchen aufrüsten will. Doch nicht nur Sophie ist glücklich. Das Nanu!?-Familienfest bot für alle etwas, das Spaß und gute Laune macht.

Da springt Clown Toni Toss auf die Bühne; das ist der mit dem Zauberhut. Den will er natürlich nicht alleine behalten. Auch Florian aus Obermässing darf ihn testen, obwohl er nicht so recht auf seinem Kopf bleiben will. Was da wohl hilft? Natürlich ein Zauberstab und der berühmte Zauberspruch "Abrakadabra fidibus". Der Hut passt und Florian soll ein Geschenk für seine Zauberkünste erhalten – mit lustigen Hindernissen, bis er endlich den erbetenen Luftballon-Hund unten am Hutboden findet.

Abgehende Akrobaten kugelten auf weichem Untergrund durch die Hüpfburg auf dem Nanau?!-Fanmilienfest.



Auf der Hüpfburg daneben herrscht reger Betrieb. Es ist ein Kommen und Gehen und mittendrin der achtjährige Timo aus Sondersfeld. "Ich hab ein Trampolin zu Hause im Garten und wollte mal probieren, was auf der Hüpfburg so alles geht", sagt er und grinst. Außerdem ist er im Circusverein Neumarkt viel in Bewegung. In Begleitung der Mama hat er sich eine Zeitungsseite geholt, zusammen mit der großen Schwester Jolin, die es spannend fand, wie sie selber auf der Titelseite wirkt.

Wie wirkt das, wenn mein BIld auf der Titelseite der Neumarkter Nachrichten prangt? Timo und Jolin haben es ausprobiert.



Derweil sind die Bubbels auf die Bühne gekommen, singen vom Bubbelbär, der so herrlich unbeschwert ist und nur macht, was er gerne mag. Richtig aktiv werden die Kids um die Bühne, wenn die Bubbelmaus das Lied vom Fußballstar singt, schwenken die Arme und hüpfen auf und ab. Eine der ganz Begeisterten ist Katharina, die aus der Nähe von Landshut zu Besuch in Freystadt ist. Die Achtjährige findet das Fest toll, und die Bubbels waren am lustigsten. "Ich hab mir den Bauch vor lauter Lachen gehalten", prustete sie noch ganz außer Atem. Und da war noch Franziska aus Neumarkt, die beim Lied von der Bubbel-Zeitung mitmachen durfte.

Von freundlichen Mitarbeitern wurde am NN-Kiosk die Nanu-Jugendzeitung verschenkt, was mehr das Jungvolk angesprochen hat. Für die Erwachsenen war eine Wochenendausgabe der Neumarkter Nachrichten im Angebot, die ebenfalls gerne genommen wurde. Doch nicht nur Zauberei, Theater und Kabarett waren im Programm – die Fitnesskids aus Stauf legten einen rasanten Auftritt hin oder die jungen Tanzgruppen der Freystädter Tanzschule Bianca Meyer. Tolle Choreographien mit Ballett und mehr hatten außerdem die Mädels und Jungs von "La Dance and more" im Gepäck.

ANNE SCHÖLL