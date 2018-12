Freystädter Leichtathleten feierten große Erfolge

Zum Saisonabschluss zeichnet die TSV-Abteilung ihre Besten des Jahres 2018 aus — Läufercup startet am 30. März

FREYSTADT - Ein gutes Jahr mit großen sportlichen Erfolgen haben die Leichtathleten des TSV Freystadt hinter sich gebracht.

Wilfried Nützel (li.) und Gerhard Fritsch (re.) ehrten die erfolgreichsten Leichtathleten des TSV Freystadt in der abgelaufenen Saison. © Foto: Anne Schöll



Abteilungsleiter Gerhard Fritsch zog eine durchweg positive Bilanz. Mit den neu ausgebildeten Übungsleiterinnen Kerstin Mader und Anja Mödl seien ab diesem Jahr 14 Fachkräfte im Einsatz. Zusammen mit den 20 Neuzugängen zählt die Leichtathletikabteilung 154 Mitglieder.

Fritsch erinnerte an das Skiwochenende in Mauterndorf und an das BLSV-Hallensportfest mit 140 Teilnehmern, das die Abteilung in der Mehrzweckhalle im März ausgerichtet hat. Bei den Abteilungsneuwahlen im Frühjahr seien er und Roland Mößler als Vorsitzende, Christine Marschner als Schriftführerin und Toni Kerl als Kassier gewählt worden.

Am Trainingslager in Tenero im Mai hätten 27 Mitglieder teilgenommen. Eine weitere Großveranstaltung sei der Volksfestlauf mit 270 Teilnehmern gewesen, den die Abteilung alljährlich organisiert, heuer schon zum 25. Mal.

Montags und dienstags bietet der TSV ein Kindertraining an, montags und mittwochs Lauftraining für Jugendliche und Erwachsene sowie Fitnesskurse und Rückenschule. In seiner Vorschau nannte Fritsch den 26. März als Termin für das BLSV-Hallensportfest 2019, den 30. März als Beginn des BLSV-Läufercups mit dem Volkslauf Parsberg und den 23. Juni mit dem Volksfestlauf Freystadt. Über Ostern ist ein Trainingslager geplant. Vorher kommt noch der Silvesterlauf in Seubersdorf.

Ehrungen für besonders tolle sportliche Leistungen erhielten Jakob Nützel, bayerischer und süddeutscher Vizemeister in der Disziplin Diskus mit 37,48 Metern und 42,30 Metern, Tim Miehling (M13), Vize-Bezirksmeister im Blockwettkampf, Selma Graf (U20), Bezirksmeisterin im 400-Meter-Lauf in 76 Sekunden, Tobias Mödl (U20) im 400-Meter-Lauf (65 Sekunden).

In der Gruppe U14 wurden Linus Mößler, Lena Englmann und Noemi Stengl mit Präsenten bedacht.

