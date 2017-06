Freystädter Schüler hauchen Robotern Leben ein

Siebtklässler der Martini-Schule tauchten tief in die Technik und Programmierung ein - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – MINT-Fächer sind wesentliche Grundlagen der Wirtschaft und Gesellschaft. Daher ist Kompetenzentwicklung in Naturwissenschaften und Technik heute ein wichtiger Baustein einer zukunftsorientierten Bildung. Interessierten MINT-Nachwuchs heranzubilden und die Begeisterung für diesen Bereich zu wecken, das ist ein wichtiger Bildungsauftrag auch für die Martini-Schule Freystadt.

Schülerinnen und Schüler der Klasse M7 der Martini-Schule Freystadt haben in einem Projekt Roboter programmiert. © Foto: Anne Schöll



Die Programmierung eines Roboters stellte deshalb ein Projekt in der Klasse M7 dar, das in Zusammenarbeit mit der Ausbildung der Firma Pfleiderer, Neumarkt, verwirklicht wurde. Gemeinsam mit dem Ausbildungsleitern Andreas Götz und Tobias Klesel wurde ein Konzept entwickelt, mit dem die Schüler lernen, Robotik anhand von Modellen zu entwickeln und einzusetzen und diese mit einfachen und komplexeren Programmierungen zum Leben zu erwecken. Die Lego-Education-Lernkonzepte boten dazu die Grundlage, einen kompetenzorientierten Unterricht mit aufeinander aufbauenden Lerneinheiten zu gestalten, die an einzelnen Projekttagen stattfanden. Mit Hilfe der gedruckten Bauanleitung entstand so am ersten Projekttag ein leistungsstarker und interessanter Roboter, der mit einem EV3-Baustein mit integriertem Mini-Computer, zwei weiteren Motoren und mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet war, wie zum Beispiel mit einem Farb-, Ultraschall- oder Berührungssensor.

Auszubildende der Firma Pfleiderer zeigten an den folgenden Praxistagen die jeweiligen "Basics" zum Programmieren der Roboter-Modelle mit entsprechenden Sensoren, sie instruierten und unterstützen die Schüler. Anschließend plante und experimentierte die Klasse in Kleingruppen und versuchte, die einzelnen Motoren und Sensoren einzubauen und entsprechend zu programmieren.

Durch dieses kreative Experimentieren mit funktionsfähigen Roboter-Modellen wurden bei den Schülern Teamfähigkeit, Problemlösekompetenzen und kritisches sowie logisches Denken gefördert, und sie bewältigten damit eigenständig technische Herausforderungen. Darüber hinaus wurde bei allen auf spielerische Art ein differenziertes Verständnis technischer und mechanischer Zusammenhänge geschult. Die EV3- Konstruktionsprojekte ermöglichten den Schülern außerdem einen Einblick in die Abbildung von Mess-, Steuer- und Regelprozessen und das Zusammenwirken von Sensoren und Aktoren.

Der Klasse M7 hat dieses Projekt nach Aussage von Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Gerade die Mädchen zeigten besonderes Geschick in der Umsetzung der einzelnen Programmieraufträge und erzielten sehr gute Ergebnisse.

Wie Schulleiterin Christine Gottschalk sagte, wollen sich einige Schülerinnen und Schüler auch im kommenden Jahr in der Sensortechnik und Robotik in Wahlkursen weiterbilden und eventuell auch an Wettbewerben zum Programmieren dieser Roboter teilnehmen.

as