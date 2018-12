Freystädter Schüler sind Badminton-Bezirksmeister

FREYSTADT - Glück und Pech für die Badminton-Nachwuchsmannschaften des TSV Freystadt: In Landshut, bei den Playoffs der Mannschafts-Meisterschaften des Bezirks Niederbayern/Oberpfalz, erreichten die Schüler- und auch die Jugendmannschaft das Finale. Die U15 gewann den Titel, die U19 wurde Vizemeister.

Der Freystädter Nachwuchs auf den Spuren des Bundesligisten: Zweimal Finale, ein Titel und die erfolgreiche Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften. © Foto: Stephan Pistorius



Beide Mannschaften trennten sich in den Endspielen jeweils 4:4, so musste das Punkteverhältnis entscheiden. Hier hatte die Schülermannschaft U15 gegenüber dem TSV Wolfstein knapp die Nase vorn und holte den Titel. Bei der Jugend U19 war Landshut der glückliche Gewinner, Freystadt blieb immerhin noch Silber.

Die Schülermannschaft des TSV war an Position 1 gesetzt und startete mit einem 8:0 gegen die SpVgg Post Landshut/TSV Bad Abbach. Danach traf man im Halbfinale auf den BSDN Neumarkt. Mit 5:3 gewannen die Freystädter und standen im Finale gegen den TSV Wolfstein. Die Partie endete 4:4. Im Satzverhältnis lag Freystadt mit einem Satz vorn und gewann den Bezirkspokal. Im Meisterteam spielten Janina Popp, Emily Männel, Viktoria Stegner, Tanja Mader, Silke Mader, Samuel Kralik, Jan Frederking, Vincent Zeller und Thomas Schuster.

Die Freystädter Jugendmannschaft U19 war als Vorjahresmeister angereist mit dem Ziel, den Titel zu verteidigen. Jeweils mit 6:2 gewann sie überlegen gegen TB Weiden und TSV Regen. Danach folgte ein 8:0-Sieg über Post Landshut II.

Wie im Vorjahr trafen die Freystädter im Finale auf den Landshut I. Die Begegnung verlief sehr spannend. Nach acht Spielen endete die Partie 4:4. Für den TSV waren Jacob Fuchs und Axel Bauer in den beiden Jungeneinzeln und zusammen auch im Doppel erfolgreich. Den vierten Punkt holte das Mädchendoppel Chiara Brendel/Svenja Dittenhofer.

Im Dameneinzel hatte Chiara Brendel die Chance, alles klar zu machen, verlor aber im Entscheidungssatz. Bei Punkt- und Satzgleichheit mussten die Punkte ausgezählt werden. Hier lagen die Niederbayern knapp vorn und Freystadt musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Der TSV musste auf Friederike Rudert, seine überragende Spielerin, verzichten, die zeitgleich bei den deutschen Meisterschaften in Wesel in der U19 dreimal den fünften Platz belegte. Mit ihr im Team hätte Freystadt sicherlich gegen Landshut das entscheidende Mädcheneinzel gewonnen, so Abteilungsleiter Stephan Pistorius.

Als Meister und Vizemeister des Bezirks Niederbayern/Oberpfalz qualifizierten sich beide Mannschaften für die Endrunde der bayerischen Meisterschaft am 2./3. Februar im unterfränkischen Marktheidenfeld.

