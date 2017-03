Freystädterin wegen ihres Kopftuchs mit Tod bedroht

FREYSTADT - In Freystadt ist eine Frau wegen ihres Kopftuchs von einem Passanten übel beschimpft und bedroht worden.

Die Frau mit Kopftuch wurde in aller Öffentlichkeit angegangen. © colourbox



Die 42-jährige Frau, die ein Kopftuch trug, ging am Samstg gegen 10.45 Uhr mit ihrer Mutter in Freystadt spazieren. In der Berchinger Straße lief ein Mann an ihr vorbei und bezeichnete sie als Terrorist.

Außerdem drohte ihr der Unbekannte, dass er sie erschlagen oder beim nächsten Antreffen erstechen werde. Der Mann entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine Anzeige wurde erstattet.

