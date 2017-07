Freystadts Badgraben wird ein Stück natürlicher

27 000 Euro teure Renaturierung hat begonnen: Betonschalen wurden bereits aus dem Bachbett entfernt - vor 21 Minuten

FREYSTADT - Bagger im Einsatz: Derzeit laufen die Renaturierungsarbeiten am Badgraben in Freystadt unterhalb des gleichnamigen Baugebietes an der Neumarkter Straße.

Der Bachlauf schlängelt sich wieder – unterhalb des gleichnamigen Baugebiets wird der Badgrabens renaturiert. F.: Schöll



Der Flusslauf mit den daneben angelegten Rückhaltebecken gilt als Rückhaltebecken bei starken Regenfällen und wird als Ausgleichsfläche für das Baugebiet gewertet.

Für möglichst naturnahe Bedingugnen, wurden die Betonschalen aus dem Bachbett entfernt, dieses ausgebaggert und aufgeweitet. Zusätzlich dazu wurde der Bachlauf mit Windungen versehen. Als Uferbefestigung sind an manchen Stellen Flusssteine eingebracht worden.

Querung ermöglicht

Mit der ausgehobenen Erde werden nun die Fußwege entlang der renaturierten Fläche angelegt. Im oberen Teil des Grabens mit der Graf-Tilly-Straße auf der anderen Seite werden Trittsteine im Bachbett eingebracht, um bei Niedrigwasser eine Querung zu ermöglichen. Dort wird auch die bestehende Bepflanzung des Badgrabens mit einigen Büschen ergänzt.

Die Arbeiten (27 000 Euro) erledigt die Firma Schmid aus Dippenricht.

as