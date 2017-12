Freystadts Badminton-Cracks treffen Star-Ensemble

Bundesligist erhofft sich im schweren Auswärtsspiel beim Tabellendritten Mühlheim wieder einen Punkt - vor 25 Minuten

FREYSTADT - Der TSV Freystadt muss zum Abschluss der Vorrunde der 1. Badminton-Bundesliga beim nordrhein-westfälischen Topteam Mülheim an der Ruhr antreten. Auf die Oberpfälzer, derzeit Tabellenneunte, warten rund 1000 Kilometer für An- und Abreise und ein hochkarätiger Gegner mit internationaler Besetzung, gegen den es schwer werden wird zu punkten.

Hoffnungsträger bei Freystadt: Lukas Schmidt, deutscher Einzelmeister von 2014, gewann in der letzten Saison sein Einzel gegen den Mühlheimer Nationalspieler Alexander Roovers. Doch der überraschte letzte Woche in Dublin mit seinem Turniersieg bei den Irish Open, einem international gut besetzten Turnier. © Foto: M. Mehlich



Hoffnungsträger bei Freystadt: Lukas Schmidt, deutscher Einzelmeister von 2014, gewann in der letzten Saison sein Einzel gegen den Mühlheimer Nationalspieler Alexander Roovers. Doch der überraschte letzte Woche in Dublin mit seinem Turniersieg bei den Irish Open, einem international gut besetzten Turnier. Foto: Foto: M. Mehlich



Der 1. BV Mülheim, mit 13 Titeln deutscher Rekordmeister, ist Tabellendritter und könnte - ein hoher Sieg gegen Freystadt vorausgesetzt - nach der Vorrunde sogar die Tabellenspitze erklimmen. Der TSV Freystadt hat mit vier Punkten und drei Punkten auf Verfolger Neuhausen sein Punktesoll erfüllt was die Absicherung des Relegationsplatzes betrifft, hofft aber nach der knappen 3:4-Niederlage gegen Mülheim im März wieder auf eine Überraschung.

Das Team des 1. BV Mülheim ist gespickt mit internationalen Stars. Der TSV Freystadt wird es mit Spielern aus sage und schreibe sieben Nationen zu tun haben. So stehen im gegnerischen Kader der aus Sri Lanka stammenden Niluka Karunaratne, Neuzugang Giap Chin Goh (Malaysia), der Ukrainer Dmytro Zavadsky.

Dazu kommen die drei holländischen Nationalspieler Russel Muns, Robin Tabeling und Gayle Mahulette, der schottische Doppelspezialist Adam Hall, der Kroate Zvonomir Hoelbling sowie Olympiateilnehmerin Johanna Goliszweski und die deutschen Nationalspieler Lara Käpplein und Alexander Roovers.

Triumph in Irland

Mit Roovers und Hall sorgten letzte Woche zwei Mülheimer für internationale Schlagzeilen, als sie bei den Irish Open im Einzel beziehungsweise Doppel den Titel gewannen.

Der TSV Freystadt wird die Reise nach Nordrhein-Westfalen mit fast dem gleichen Kader antreten, der letzte Woche gegen Wipperfeld und Trittau trotz der beiden knappen 3:4-Niederlagen überzeugen konnte. Fehlen wird Julia Kunkel, die von Annabella Jäger ersetzt wird, und der Pole Pawel Pietryja, der krankheitsbedingt seit Monaten keinen Schläger mehr in der Hand hatte und jetzt wieder langsam mit seinem Aufbautraining begonnen hat.

In der letzten Begegnung gegen Mülheim konnten Freystadts finnische Olympiateilnehmerin Nanna Vainio gegen Gayle Mahulette, Lukas Schmidt gegen Alexander Roovers in einem rein deutschen Duell und auch das Doppel Florian Waffler/Lukas Schmidt ihre Spiele gewinnen. "Ich hoffe, dass Nanna sich von ihrer Erkältung erholt hat", sagt Bundesligamanager Stephan Pistorius. "Nanna und Lukas, der die letzten Spiele stark gespielt hat, werden es aber schwer haben, wenn man sich die internationalen Ergebnisse der letzten Wochen von Roovers und Mahulette näher anschaut. Vielleicht holen wir ja wieder einen Punkt im Doppel."

Mit bei Freystadt ist auch der Indonesier Fikri Hadmadi, der am vergangenen Wochenende den Zuschauern in der Freystädter Mehrzweckhalle eine tolle Show geboten hat, aber zweimal knapp unterlegen war. Er könnte für eine erste positive Überraschung sorgen. Im Doppel mit Jenny Moore und Annabella Jäger hat Freystadt die Außenseiterrolle, aber auch hier kommt es darauf an, wer auf Mülheimer Seite diese Begegnung bestreitet.

Fünf heiße Eisen für Doppel

Im Herrendoppel hofft man auf einen weiteren Überraschungspunkt, auch wenn Hall/Tabeling bisher sehr erfolgreich in der 1. Liga gespielt und zusammen erst ein einziges Spiel verloren haben. Wer bei Freystadt im Doppel zusammen spielt, wird wie immer erst kurz vor Spielbeginn festgelegt. Mit Nationalspieler Johannes Pistorius, Ex-Vizeeuropameister Oliver Roth, Lukas Schmidt, Mannschaftskapitän Florian Waffler und Fikri Hadmadi hat man gleich fünf erstklassige Doppelspieler und so mehrere Optionen bei der Aufstellung.

Das Mixed werden wohl die Engländerin Jenny Moore und Johannes Pistorius bestreiten. Favorisiert sind allerdings die Mülheimer. Johanna Goliszweski hat im Mixed mit 5:1 Siegen eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen; sie spielte bisher im Wechsel mit Hall und Tabeling.

Mülheims Teammanager Steffen Hohenberg gibt seinem Team, das durch die Erfolge der letzten Woche vor Selbstvertrauen nur so strotzt, die Marschrichtung vor: "Am liebsten würden wir unsere gute Hinrunde mit drei Punkten gegen Freystadt krönen." Das setzt einen 7:0- oder 6:1- Sieg voraus; doch das werden die Oberpfälzer zu verhindern wissen, so die Antwort von TSV-Sportwart Tim Bambach.

Spielbeginn ist um 13 Uhr, Spielort das Badminton-Leistungszentrum in der Südstraße. Die Ergebnisse können unter badminton.de im Liveticker verfolgt werden.

nn