Freyzeit: Gestärkt dank der Heilkräfte der Natur

Freystädter Messe stand ganz im Zeichen von Gesundheit, Fitness und Schönheit - vor 21 Minuten

FREYSTADT - Vorträge hören, bei Workshops mitmachen und Informationen sammeln, an den Messeständen Angebote testen und Kostproben genießen: Unter dem Motto "Freystadt is(s)t gesund – fit und munter durch den Winter" stand die diesjährige Freyzeit-Messe.

Topfit sind die Ballett-Mädels. © F.: Anne Schöll



Zahlreiche Besucher aus der gesamten Region holten sich jede Menge Tipps rund um gesunde Ernährung und für ein der Gesundheit zuträgliches Leben, informierten sich über die Heilkräfte und Methoden der Natur und wie diese zu aktivieren sind.

Schönheit in allen Facetten, möglichst mit Mitteln, die auf Natur- oder noch besser Bio-Basis hergestellt sind, standen im Fokus und Krankheiten des Bewegungsapparates und wie man sie möglichst "klein" hält oder wieder "loswird".

Möglichkeiten, Gesundheit, Erfolg, Glücksfähigkeit und Lebensqualität zu steigern: Die Interessen der Messebesucher waren vielschichtig; entsprechend gab das Angebot der Aussteller und Referenten Antworten auf die Fragen mit ausführlichen Beratungen, Vorträgen, Auskünften und Gesprächen. Insgesamt 26 Aussteller boten im Spitalstadl und auf dem Weg dorthin ihre Dienste an den Ständen an und zusätzlich gab es 20 Veranstaltungen im Künstlertreff, in der Bücherei oder im Sitzungssaal der ehemaligen Knabenschule.

Zum Auftakt der Ausstellung begrüßte Bürgermeister Alexander Dorr alle Aussteller und die Gäste und bedankte sich fürs Mitmachen. Cornelia Krause, die Vorsitzende des Vereins "Wir leben Freystadt" als Veranstaltungspartner der Stadt, machte Appetit auf mehr: "Es gibt viel Interessantes zu sehen und zu hören".

Ihr Dank galt Rathausmitarbeiterin Alexandra Brandl, die den größten Teil der Organisation der Messe übernommen hatte. Musik und Tanz mit Ballett, Zumba und "Line dance" zum Mitmachen trugen ebenfalls zur Wohlfühlatmosphäre während der Messe bei.

