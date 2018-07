Frisch gestrichen: Heilig Kreuz strahlt in neuem Weiß

Renovierung der Kirche in Wolfstein hat über eine halbe Million Euro gekostet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit einem Festgottesdienst am Tag des Pfarrfestes wurde in Wolfstein die katholische Heilig-Kreuz-Kirche nach der Renovierung offiziell wieder eingeweiht.

Mit einem Festgottesdienst wurde die renovierte Heilig-Kreuz-Kirche neu eingeweiht. © Foto: Günter Distler



Der Geruch frischer Farbe ist verflogen, dafür riecht es bereits nach Weihrauch. Die Renovierung des Gotteshauses ist schon seit einigen Wochen abgeschlossen, doch nun folgte der offizielle Akt für das schlichte, helle und freundliche Gotteshaus.

Während des Festgottesdienstes glänzten die goldenen Roben von Maria und Josef neben dem Altarraum im Sonnenlicht, das durch die endlich nicht mehr zugigen Fenster ins Kircheninnere fiel.

Digitale Anzeige

Oberhalb von Josef ist die neue digitale Liednummernanzeige angebracht. Weiß mit orangefarbenen Ziffern – womöglich für Menschen mit Sehproblemen nicht überragend gut zu lesen, dafür schlicht-modern.

Die Lieder verwiesen im gestrigen Gottesdienst, der dem Pfarrfest vorausging, auf die modernen Lieder in den neuen Liederbücher. Diese stehen nun neben dem Gotteslob zur Verfügung, wenngleich sie aufgrund des sehr voll besetzten Kirchenschiffes gestern gleich einmal vergriffen waren.

Die Lieder sang der Chor, Musiker spielten die Melodien dazu. Für Menschen mit Hörgeräten hat jede Bank ab sofort eine eigene Induktionsschleife – so werden Lieder und Andacht verständlich. Pfarrer Krzysztof Labak erinnerte in seiner Begrüßung an das zurückliegende Jahr voller Entbehrungen, als wegen der Renovierung in den Pfarrsaal ausgewichen werden musste. "Das hat uns aber auch zusammengebracht", meinte er und dankte mit seinen beiden Co-Zelebranten allen an der Renovierung beteiligten. Mehr als 500 000 Euro hat die Renovierung der 1960 gebauten Kirche gekostet. Der Zuschuss vom Bistum deckt diese lange nicht ab, und so werden noch einige Kollekten zur Deckung der Kosten genutzt werden.

aha