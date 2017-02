Frische Doline bildet sich an der A3

Wasser hat ein drei Meter tiefes Loch im Karst gelöst - vor 14 Minuten

PARSBERG - Im Karst an der Autobahn 3 hat ein Naturereignis stattgefunden: Ein neue Doline hat sich gebildet.

Drei Meter tief geht diese kleine Doline, die sich bei Rosenthal gebildet hat. © Wolfgang Fellner



Am Samstag erhielt die Polizeiinspektion Parsberg die Mitteilung über eine ganz offensichtlich neu entstandene Doline. Neben einem Schotterweg zwischen Rosenthal und der Bundesautobahn 3 hatte sich ein etwa drei Meter tiefes, größeres Loch gebildet, in dem das Oberflächenwasser der Autobahn abfließt.

Die Gefahrenstelle wurde zwischenzeitlich abgesichert. Die zuständigen Behörden Landratsamt Neumarkt und Wasserwirtschaftsamt wurden über das Naturereignis informiert.

Dolinen sind meist trichterförmige Senken in Karstgebieten, die einen Waserablauf besitzen. Sie entstehen, wenn Wasser durch Risse in den Kalk eindringt. Der Kalk wird gelöst, die Öffnungen weiten sich. Gleichzeitig finden die Lösungsvorgänge auch unter der Oberfläche ab, so dass diese irgendwann einbricht.

