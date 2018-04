Frische Pflegekräfte am Klinikum Neumarkt

NEUMARKT - Am 1. April begannen 21 Schülerinnen und vier Schüler die dreijährige Ausbildung an der Berufsfachschule für Krankenpflege.

Die 21 Schülerinnen und vier Schüler machen eine dreijährige Ausbildung an der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Neumarkt. © Kliniken des Landkreises Neumarkt



Dieser Kurs findet erstmals zusätzlich zum alljährlichen Ausbildungsstart im Herbst statt. Aufgrund des hohen Bedarfs an Pflegekräften genehmigte die Regierung der Oberpfalz die Erweiterung der Ausbildungsplätze.

Klinikumsvorstand Peter Weymayr und das Lehrerteam hießen die Berufsanfänger willkommen. Neben der theoretischen Ausbildung durchlaufen sie alle Fachabteilungen am Klinikum und teilweise auch an der Klinik Parsberg.

Zusätzlich erfordern die gesetzlichen Richtlinien einen Einsatz im ambulanten Pflegedienst, am medbo Bezirksklinikum in Regensburg und in den Rehakliniken in Berching oder Kipfenberg. Interessenten für den Ausbildungsbeginn im April 2019 können sich jetzt bereits bewerben.

