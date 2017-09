Frisches Bier aus Lauterhofen

LAUTERHOFEN - Neues über den Gerstensaft lernen, ist am Dienstag, 3. Oktober, in Lauterhofen möglich: Dort lädt die Brauwerkstatt Lauterachquelle zum Brauereifest ein.

Der Braumeister prüft den Gerstensaft der Hausbrauerei. © Foto : Rammelmeier



Seit zehn Jahren gibt es den Kulturstadel Lauterhofen mittlerweile, seit Mitte 2016 sind die Umbauarbeiten im Untergeschoss des Kulturstadels abgeschlossen und seitdem hat dort die Brauwerkstatt ihren Platz.

Am Dienstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), geht es in der kleinen Hausbrauerei in der Nähe der Lauterachquelle zünftig her: Das selbst gebraute Bier des Braumeisters Georg Rammelmeier wird zum ersten Mal ausgeschenkt.

In den drei Tanks werden ab sofort regelmäßig circa 200 Liter Bier gebraut. Somit lebt die Historie des Marktes mit seinen damals 19 Wirtshäusern und der eigenen Brauereigesellschaft wieder auf. Das Bier, so heißt es, wird einen besonderen Geschmack haben, da der Hopfen selbst im Lauterachtal gepflückt wird. Besondere Rezepturen werden als Spezialbiere kreiert.

Für Interessierte werden zudem Brau-Kurse angeboten. Hierzu eignet sich die Brauerei aufgrund ihrer Größe optimal. Um 10.30 Uhr erhält die Brauerei am Dienstag ihren kirchlichen Segen. Das Brauereifest selbst beginnt mit dem Frühschoppen bei einem Weißwurstfrühstück und einem Mittagessen.

Kostproben schlürfen

Führungen durch die Räume werden nachmittags angeboten, außerdem spielen mehrere regionale Musiker an dem Tag.

Bis etwa 17 Uhr haben die Besucher Zeit, sich die ersten beiden Lauterhofener Biere schmecken zu lassen: ein untergäriges Helles und ein obergäriges Drei-Korn-Bier – beide nur solange der Vorrat reicht.

