Fröhliche Feier bis in den Morgen

Hochzeit von Kerstin und Dominik Fink in Neumarkt - vor 15 Minuten

NEUMARKT - Knapp ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung wurde die Ehe von Kerstin Fink, geborene Dotzer aus Buchberg, und ihrem Ehemann Dominik Fink, einem Neumarkter, nun auch kirchlich besiegelt.

In der Wallfahrtskirche Mariahilf in Neumarkt traute Pfarrer Norbert Winner das Paar. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Kirchenchor Cantiamo. Im Anschluss an den Sektempfang fuhr die Hochzeitsgesellschaft nach Burgthann. Dort wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

