Fröhliches "Daubenschießen" am Volksfestplatz

Neumarkter Stadtwerke luden zu Turnier "Energy on Ice" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Premiere auf der Eislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt: Zum ersten Mal hat der Energieversorger örtliche Firmen und Einrichtungen zum Eisstockturnier „Energy On Ice“ auf dem Volksfestplatz eingeladen.

Erste Auflage von Energy on Ice: Das Eisstockturnier der Stadtwerke kam gut an. © André De Geare



Und bei dem einen Mal werde es nicht bleiben, wie Stadtwerke-Chef Dominique Kinzkofer gestern Abend vor dem ersten Schuss erklärte. In Zukunft wolle man jedes Jahr in geselliger Runde dem Stocksport frönen. Und das Turnier auch immer mit einer gemeinnützigen Aktion verbinden: Bei der ersten Ausgabe beglückten die Stadtwerke die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet mit Adaptern für den Wasseranschluss der SWN in der Ringstraße. Diese haben zusammen immerhin einen Wert von über 3000 Euro.

Bevor die zehn Mannschaften die schwarze Gummidaube anvisierten, erläuterte ihnen „Stargast“ Christoph Öttl vom SC Zell (bei Dietfurt), Europameister und Vizeweltmeister im Eisstockschießen, kurz das Reglement. „Gipfelstürmer“-Frontmann Jörg Bauer moderierte die Duelle auf spiegelglattem Eis. Mit je einem Team am Start waren Max Bögl, Gleichauf, Bionorica, Druckerei Bögl, Euronics Distler, Hausverwaltung ID+, die Feuerwehr, Fischer Automobile, die Barmer Krankenkasse und die Stadtwerke.

