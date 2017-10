Frontal-Crash bei Pollanten: Zwei Schwerverletzte

Mann hatte entgegenkommendes Auto offensichtlich übersehen - vor 1 Stunde

BERCHING - Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 299 bei der Abzweigung in Richtung Erasbach.

Ein 42-Jähriger wollte nach links in Richtung Erasbach abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines entgegenkommenden 26-Jährigen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden beide Männer schwer verletzt in Krankenhäuser verbracht. An den Autos entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa jeweils 20 000 Euro.

Die Bundesstraße war mehrere Stunden total gesperrt. Die Feuerwehren Berching und Pollanten waren vor Ort eingesetzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn