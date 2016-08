Frontalkollision bei Erasbach geht glimpflich aus

Hoher Sachschaden aber niemand verletzt - vor 1 Stunde

ERASBACH - Bei einer Frontalkollision nahe Erasbach entstand ein hoher Sachschaden. Wie durch ein Wunder blieben aber alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr war ein 36-jähriger Audi-Fahrer von Erasbach in Richtung Bachhausen. Dabei schnitt er eine Linkskurve und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit einer entgegen kommenden 31-jährigen Peugeot-Fahrerin. Der Peugeot wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der linke Vorderreifen des Audi wurde aus der Achse gerissen und flog einem hinter dem Peugeot fahrenden 41-jährigen VW-Fahrer auf die Motorhaube. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 13 0000 Euro.

vb

