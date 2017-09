Frontalzusammenstoß mit tödlichen Folgen

SULZBACH-ROSENBERG - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Sulzbach-Rosenberg wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Der 68-Jährige war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Am 14. September gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Bewohner des Landkreises Amberg-Sulzbach mit seinem VW Polo die Bundesstr. B 14 von Illschwang/ST2164 her kommend in Richtung Stadtmitte Sulzbach-Rosenberg. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache über die Linksabbiegespur zur Neumarkter Straße nach links in den Gegenverkehr.

Dort touchierte er zuerst den Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Anschließend prallte er frontal in einen weiteren entgegenkommenden VW Polo. Dort saß ein 21-Jähriger, welcher durch den heftigen Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher wurde schwerstverletzt geborgen und verstarb nach erfolgloser Reanimation im Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt etwa 11 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Amberg ein Sachverständiger hinzugezogen. An der Unfallstelle befand sich die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach zur Verkehrslenkung und Reinigung der Fahrbahn.

