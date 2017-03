Fuchsberg: Radler dürfen Radweg bergab nicht benutzen

NEUMARKT - Es war ein Zwischending aus Wahlkampf-Auftritt und Bürgerversammlung: Beim UPW-Bürgergespräch in Pelchenhofen hat Oberbürgermeister Thomas Thumann in groben Zügen eine Erfolgsbilanz seiner bisherigen Amtszeit vorgelegt. Die Pelchen-, Lipperts- und Lampertshofener oben auf der Jurahöhe haben aber andere Sorgen als die Neumarkter unten in der Stadt. Der OB versprach, sich auch darum zu kümmern.

Kaum zu glauben: Auf dem Radweg vom Fuchsberg nach Neumarkt ist Radfahren bergab aus Sicherheitsgründen verboten. Foto: Fritz Etzold



Die Neumarkter, und dazu zählen auch die Pelchenhofener, bekommen endlich ein neues Ganzjahresbad. Das wird – und darf – sich Thomas Thumann bis zum Wahltag auf seine Fahnen schreiben. Sein Dilemma: Spätestens seit der Unterschriftenaktion einer Neumarkterin kommt seinen Zuhörern sogleich die Diskussion um den richtigen Standort in den Sinn.

Die Standortfrage sei für ihn kein Thema mehr, sagte er im randvollen Gastraum des Gasthauses Hirn. Schon gar nicht in dem fortgeschrittenen Stadium. "Das kommt zu spät. Und außerdem haben wir noch Optionen, wenn die Parkplätze nicht ausreichen, zum Beispiel beim Watte Richter." Dass es an heißen Sommertagen rund ums Bad hoch her gehen werde, sei so oder so nicht zu vermeiden.

Auch nach der Eröffnung der A3- Anschlussstelle Frickenhofen sei ein Verkehrschaos befürchtet worden, erinnerte der OB. Das sei im östlichen Stadtgebiet ausgeblieben: "Damit hat sich auch die Ostumgehung erledigt."

Ausdruck der Prosperität ist laut Thumann unter anderem die niedrige Arbeitslosenquote: "In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze bei uns um rund 5000 auf 20 715 gestiegen", erklärte Thumann. Die Steuereinnahmen hätten sich gar verdoppelt. Ebenso die Rücklagen der Stadt: "Von 50 zeitweise auf 100 Millionen Euro. Jetzt sind wir wieder bei rund 80 – aber das ist immer noch ein gutes Polster."

OB Thomas Thumann beim Bürgergespräch im Gasthaus Hirn. Foto: Nicolas Damm



Wovon auch die Pelchenhofener sich ein paar Euro für Straßensanierungen und kleinere Projekte erhoffen. Oberbürgermeisterliche Zustimmung fand das Vorhaben, den Dorfstadel mit einer WC-Anlage aufzuwerten. Auch weil die Dorfvereine kräftig mit anpacken wollen. Thumann: "Das können wir bis zur Kirchweih angreifen."

Der Kirchenpfleger von St. Ägidius bat um "Stromgeld" für Licht und den Betrieb des Brunnens auf dem Areal vor der Kirche, der der Stadt für die Gestaltung eines Dorfplatzes zur Verfügung gestellt wurde.

Die Gemeindestraßen um Pelchenhofen seien in schlechtem Zustand; der geplante Bau eines Forstweges zum Rechtler-Waldstück komme nicht so recht voran. Der Oberbürgermeister erklärte, die zuständigen Stellen werden auch hier am Ball bleiben.

Funkmasten auf Wasserturm

"Wir haben keinen Radweg nach Neumarkt", wurde auch noch bemängelt. Tatsächlich: Den steilen Fuß-/ Radweg, der neben der Kreisstraße den Fuchsberg hinunter bis zur Wolfsteinsiedlung führt, dürfen Radfahrer nur bergauf benutzen.

Bergab hingegen nicht. Zum Schutze der Fußgänger und zum eigenen, denn unten bei der Kirche brettern sie sonst über die Kreuzung. "Deshalb müssten sogar Zehnjährige auf der großen Straße runter fahren." Vorgeschlagen wurde eine Radweg-Schlaufe im Auslauf, die über den Schulparkplatz auf die Wolfsteinstraße führt.

"Weg haben" wollen die Pelchenhofener das Wasserschutzgebiet am Fuchsberg. Manche auch die vier Mobilfunkmasten auf dem Wasserturm am Ortseingang, der demnächst saniert oder ganz neu gebaut wird.

NICOLAS DAMM