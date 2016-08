Führungen durch Kloster und Burgruine

NEUMARKT - Auch in Neumarkt gibt es am Sonntag, 11. September, beim „Tag des offenen Denkmals“ wieder die Gelegenheit, Objekte zu besichtigen, die man sonst in der Form nicht entdecken kann.

Beim Tag des offenen Denkmals kann erstmals das sanierte Kloster besichtigt werden. © Etzold



In Neumarkt sind vier Objekte zu besichtigen, in denen es zum Teil auch eigens Führungen geben wird. Das Kapuzinerkloster mit Brauereigebäude befindet sich in der Kapuzinerstraße 4 und 5 in Neumarkt. Das ehemalige Kapuzinerkloster, gegründet 1627, ist aus den Steinen der Burg Wolfstein errichtet und 1803 säkularisiert worden. Die ehemalige Klosterkirche ist seit 1855 eine evangelisch-lutherische Christuskirche. Teile des Kloster sind der Saalbau mit Westturm sowie die ehemalige Brauerei, ein zweigeschossiger Satteldachbau mit „Zwerchhaus“.

Die Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals: Von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr; Führungen führen die Architekten in diesem Zeitraum durch. Treffpunkt ist im Innenhofbereich zwischen Kloster und Brauereigebäude von der Kapuzinerstraße kommend.

Die Gartenvilla, Rennbahnstraße 1, in Neumarkt ist ein zweiflügeliger, eingeschossiger und gestelzter, zweifarbiger Backsteinbau mit vorkragenden Satteldächern und Eckturm in Fachwerk, um 1890 entstanden. Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals: von 10 bis 17 Uhr. Führungen durch den Eigentümer gibt es alle 30 Minuten. Aufgrund der beengten Raumsituation sind pro Führung nur maximal 15 bis 20 Teilnehmer möglich.

Das ehemalige Hirtenhaus, Am Höhenberg 1, in Neumarkt ist ein eingeschossiger und traufständiger Wohnstallstadelbau mit Fachwerkgiebel aus der Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals: von 10 bis 17 Uhr; Führungen durch den Eigentümer alle 30 Minuten (jeweils maximal zehn Teilnehmer).

Die Burgruine Wolfstein der Herren von Wolfstein ist ab dem Jahr 1120 belegt und seit dem 17. Jahrhundert dem Verfall anheim gegeben. Die Hauptburg verfügt über einen trapezförmigen Grundriss. Teile der Ringmauer, des romanischen Bergfrieds und der Burgkapelle sind erhalten. Einige Gebäudereste und die Außenmauern des Hauptwohnhauses sind spätgotisch. Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals: von 13 bis 17 Uhr; der Turm ist in dieser Zeit begehbar; Führungen erfolgen durch den Burgwart.

