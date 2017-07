Führungen durch Neumarkt sind sehr gefragt

Besonders beliebt: Erlebnis-Tour und Rundgang durch die Altstadt - vor 47 Minuten

NEUMARKT - Mittlerweile ist es ein nahezu alltägliches Bild in der Jurastadt: Eine Besuchergruppe mit Reiseführer steht auf dem Rathausplatz, geht die Marktstraße entlang oder sieht sich am Residenzplatz um. Bis Ende Juni wurden heuer bereits 134 Führungen mit 2851 Gästen gebucht.

Die Gästeführer freuen sich auf die Rizzi-Ausstellung und haben alle Hände voll zu tun. © Foto: Henrik Ruf



Im Jahr 2016 waren es 235 Gästeführungen mit 4963 Interessierten. Diese Zahlen beweisen laut Amt für Tourismus wie gut die Stadtführungen laufen.

Und da die Sommer-Saison erst so richtig beginnt, rechnen die Mitarbeiter im Tourismusamt damit, dass die Zahlen von 2016 auf alle Fälle erreicht werden können, es vielleicht sogar eine neue Bestmarke geben könnte.

Nachgefragt werden bei den Führungen vor allem die sogenannte "Klassische Altstadtführung", die Bier-Stadtführung, die Brunnenführung und die neuartige Erlebnis-Stadtführung mit Schauspiel-Einlagen.

"Hervorragende Botschafter"

"Die Neumarkter Gästeführer sind hervorragende Botschafter unserer Heimatstadt und das Amt für Touristik rührt auf Messen und bei Aktionen fleißig die Werbetrommel für immer wieder neue Gästegruppen, etwa für Vereins- und Betriebsausflüge", sagte Oberbürgermeister Thomas Thumann bei einem Pressetermin.

Die Altstadt wird damit gut belebt und dies stellt auch einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung in Neumarkt dar. Denn sowohl Einzelhandel als auch Gastronomie sind für Tagestouristen und Busgruppen willkommene Anlaufpunkte, so dass dort für zusätzlichen Umsatz gesorgt wird.

Schon jetzt sieht man zudem bei der Stadt mit großer Vorfreude der großen Rizzi-Ausstellung entgegen. Dann werden nicht nur viele zusätzliche Besucher in der Stadt erwartet. Auch die Stadtführer werden dann besonders gefordert sein.

Nahezu alle Neumarkter Gästeführer waren daher bei einer Lehrerfortbildung im Rathaus IV dabei, bei der Bernhard Feil von "Art 28" und Thomas Herrmann von der gleichnamigen Kunstgalerie über einen der kulturellen Höhepunkte dieser Sommersaison informiert hatten.

Verweis auf Rizzi

Nicht zuletzt soll ab sofort kein Teilnehmer einer Führung mehr die Tore der Neumarkter Altstadt verlassen, ohne den Hinweis auf die Rizzi-Retrospektive mit der Eröffnung am 1. September, erhalten zu haben. Übrigens: Stadtführungen für Gruppen, Vereine oder Firmen aber auch die so genannten "Sonntagsführungen für Jedermann" sind jederzeit in der Tourist-Information in der Rathauspassage zu buchen.

Dort erhalten Interessierte auch die Flyer und Prospekte. Andernfalls findet man sie im Internet.

nn