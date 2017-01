Fundbüro der Stadt Neumarkt geht online

Bequeme Suche nach Fundsachen - Wer vermisst sein Samurai-Schwert? - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Seit Mittwoch können Bürger oder Gäste Neumarkts bequem im Internet einsehen, ob ein verlorenes Handy oder eine Mütze im Rathaus II abgegeben wurde. Aktuell warten dort 216 Gegenstände auf ihre rechtmäßigen Besitzer, darunter über 60 Schlüssel sowie ein Drucker und ein Samurai-Schwert.

Gezielte Suche im Internet: Oberbürgermeister Thomas Thumann stellte gemeinsam mit Amtsleiter Alfred Frauenknecht und Stephan Dierlamm das neue Online-Fundbüro der Stadt Neumarkt vor. © Foto: Nicolas Damm



Gezielte Suche im Internet: Oberbürgermeister Thomas Thumann stellte gemeinsam mit Amtsleiter Alfred Frauenknecht und Stephan Dierlamm das neue Online-Fundbüro der Stadt Neumarkt vor. Foto: Foto: Nicolas Damm



Was geht ab? Wer in die unangenehme Lage kommt, seinen Geldbeutel, Autoschlüssel oder sein Handy verloren zu haben, der muss in Neumarkt nun nicht mehr täglich im Fundbüro anrufen.

Oberbürgermeister Thomas Thumann und Alfred Frauenknecht vom Einwohnermeldeamt stellten gestern den neuen Online-Datenbank des Abgabestelle vor, die erst eine Viertelstunde zuvor frei geschaltet wurde.

Darin werden Neuzugänge gleich nach der Abgabe im Büro auf die Homepage der Stadt gestellt und Fundstücke auch wieder entfernt, sobald sie der Besitzer oder die Besitzerin abgeholt hat. Dieser Gang ins Rathaus II bleibt ihnen zwar nicht erspart, doch können sie nun immerhin vom heimischen Sofa aus in der Fundgrube wühlen.

Digitale Schubladen

Und das müssen sie nicht allzu tief, hat die Stadt die Fundsachen doch in digitalen Schubladen (Kleidung, Brillen, Handys und so weiter) verstaut. In manchen Bereichen wurden sogar noch Untergruppen wie Mountainbike, Herren- oder Damenrad eingezogen.

Auch das Zeitfenster des Verlustes kann man per Mausklick eingrenzen. „Sechs Monate haben die Eigentümer Zeit, ihren Gegenstand im Fundbüro abzuholen“, erklärt OB Thumann das Prozedere im Fundbüro. „Dann geht das Eigentum auf den Finder oder die Stadt über.“

Amtsleiter Alfred Frauenknecht legte nebenbei auch noch eine Liste der 2016 abgegebenen Fundsachen vor. Mit 190 Stücken war die Gruppe „Kleidung/Schuhe“ am größten, dicht gefolgt von 179 Schlüsseln oder Schlüsselbunden. „Wir sind immer wieder überrascht, wie wenig Schlüssel auch wieder abgeholt werden“, sagte Frauenknecht.

Die verschmähten Altschlüssel werden nach einem halben Jahr vernichtet, Kleidungsstücke an karitative Organisationen weitergereicht. Es folgen Fahrräder (74), die oft liegen bleiben und dann im Bauhof versteigert werden. Wesentlich häufiger abgeholt werden Geldbörsen (65) und Handys (49).

NICOLAS DAMM

Mail an die Redaktion