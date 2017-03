Fünfjähriger allein an der Bushaltestelle

REGENSBURG - Eine 24-jährige Regensburgerin fand heute gegen 4.30 Uhr den weinenden Jungen an der Bushaltestelle Weißenburgstraße.Er war offensichtlich ohne erwachsene Begleitung unterwegs.

Polizei Emblem Foto: Fritz Etzold



Unverzüglich verständigte die Frau die Polizei. Die Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd, konnte den jungen „Mann“ wohlbehalten zur elterlichen Wohnung zurückbringen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte die Mutter den Kleinen einer Freundin anvertraut, um in der Stadt weggehen zu können. Die Babysitterin verließ allerdings die Wohnung in der Nacht und ließ den Fünfjährigen unbeaufsichtigt zurück. Als dieser aufwachte, machte er sich kurzer Hand auf die Suche nach seiner Mutter durch den Stadtdschungel. Vermutlich verbrachte er bereits mehrere Stunden an der Bushaltestelle, bevor die 24-Jährige sich des Jungen annahm.

Geeignete Maßnahmen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht werden eingeleitet, so die Polizei in ihrem Pressebericht.

