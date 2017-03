Funny Rollers starten in die Turniersaison

Melanie und Timo Sand gingen in Amberg aufs Parkett - vor 5 Minuten

NEUMARKT - Am Samstag ist Saisonauftakt für die Funny Rollers der DJK Neumarkt bei der bayerischen Meisterschaft in Amberg gewesen. Melanie und Timo Sand gingen bei ihrem ersten Turnier in dieser Saison in der C-Klasse an den Start.

Melanie und Timo Sand tanzten auf der Bayerischen. © Foto: privat



Das Paar musste sich einem starken Teilnehmerfeld stellen, doch tanzten es in der Vorrunde die Kür souverän und völlig fehlerfrei. Für die Endrunde der besten sieben Paare reichte es leider nicht. Am Ende freuten sich beide Tänzer über den 11. Platz bei der bayerischen Meisterschaft.

Die Showformation der Funny Rollers ging leider nicht an den Start, da gerade an einer neuen Choreographie gearbeitet wird, die voraussichtlich beim großen Preis von Deutschland in Worms im Juni ihr Debüt haben wird.

Neben der bayerischen Meisterschaft fand auch noch die Sportlerehrung in Neumarkt statt, bei dem die Grenades für ihren 2. Platz bei der bayerischen Meisterschaft geehrt wurden. Zusammen mit den Paaren der Funny Rollers zeigten sie eine Showeinlage.