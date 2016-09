Auch in Neumarkt gab es am Tag des offenen Denkmals wieder die Gelegenheit, Objekte zu besichtigen, die man sonst in der Form nicht entdecken kann. Neben dem Kapuzinerkloster, und der Burgruine Wolfstein konnten die interessierten Besucher auch die Gartenvilla und das Hirtenhaus am Höhenberg begutachten.