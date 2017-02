Für die Volleys beginnt die heiße Phase

NEUMARKT - Nach einem hart umkämpften Derby-Sieg beim TSV 1861 Zirndorf vor einer Woche empfangen die Volleyballer des ASV Neumarkt am Samstag den ASV Dachau.

An Teamgeist mangelt es dem ASV Neumarkt definitiv nicht. Dafür hapert es an anderer Stelle. © Foto: MWei/Zink



Vergangene Woche konnte die Mannschaft des ASV Neumarkt durch Nervenstärke und Teamgeist glänzen und somit den ein oder anderen spielerischen Fehler gegen den Tabellen-Nachbarn wieder gutmachen.

Doch mit dem ASV Dachau kommt ein ganz anderes Kaliber. Die Gäste führen das Mittelfeld der Tabelle an und die Neumarkter mussten im Hinspiel eine 0:3-Niederlage einstecken. Doch nun beginnt die heiße Phase der Saison und es muss um jeden Ball, um jeden Punkt und jeden Satz gekämpft werden.

An Defiziten gearbeitet

Unter der Woche wurde intensiv an den Defiziten gearbeitet. Das Team ist am Wochenende wieder vollzählig. Die Partie findet um 19 Uhr in der Halle des Willibald-Gluck-Gymnasiums statt.

Die Mannschaft hofft auf eine lautstarke Unterstützung, so, wie sie sie von den zahlreich mitgereisten Fans schon in Zirndorf erleben durfte.

