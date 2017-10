Für eine Zukunft in der Gemeinde mit Herz entschieden

In Deining begrüßte Bürgermeister Alois Scherer rund 50 Neubürger — Eingliederung durch Ehrenamt und Vereine

DEINING - In Deining hatte Bürgermeister Alois Scherer zum traditionellen Neubürgertreffen eingeladen. Zu seinen Gästen sagte er: "Sie haben sich für die Gemeinde mit Herz entschieden. Die möchte ihnen eine hohe Lebensqualität bieten."

Gruppenfoto mit Neubürgern: In der Schulaula begrüßte Bürgermeister Alois Scherer mit den beiden Pfarrern Michael Konecny (2. v. r.) und Michael Murner (li.) die Neubürger der Gemeinde Deining. © Foto: Werner Sturm



Rund 300 Neubürger konnte die Gemeinde Deining in den vergangenen zwölf Monaten willkommen heißen. Scherer begrüßte diesmal rund 50 Männer, Frauen und Kinder. Sie alle sind neu in die Gemeinde Deining gezogen und wohnen vor allem im Neubaugebiet am Oberbuchfelder Weg, aber auch in verschiedenen Ortsteilen. "Wir wollen, dass sie sich in unserer Gemeinde wohlfühlen und es wäre schön, wenn sie sich in ihr einbringen, sei es im Ehrenamt, in den nahezu 50 Vereinen oder in den politischen Parteien und Gruppierungen", sagte der Rathauschef, denn so funktioniere die Eingliederung noch besser.

Pfarrer Michael Konecny sagte, dass es ihn freuen würde, wenn er die neuen Mitbürger in seiner rund 4200 Katholiken umfassenden Kirchengemeinde begrüßen dürfe. Auch Pfarrer Michael Murner, der in der Gemeinde Deining rund 400 evangelische Christen zu betreuen hat, lud zum Mitmachen ein und sagte: "Wir wollen mindestens einmal im Monat einen Gottesdienst in Deining anbieten."

Die Schule ist laut Scherer die größte infrastrukturelle Einrichtung in der Gemeinde. Hier würden rund 300 Schülerinnen und Schüler von mehr als zwei Dutzend Lehrkräften unterrichtet. Nach einem Gruppenfoto machten sich alle auf den Weg zu einem Spaziergang, vorbei an der Kirche St. Willibald und dem Georg-Lang-Brunnen zum Rathaus. Danach gab es Kaffee und Kuchen.

nas