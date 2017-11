Für Neumarkts Ringer geht es um die Wurst

Landesliga Nord: Mit einem Erfolg gegen den Tabellenletzten Zirndorf wäre man aller Abstiegssorgen ledig - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag steht für die Ringer der WKG Neumarkt/

Feucht ein wichtiger Kampf in der Landesliga Nord an. Die WKG ist zu Gast beim Tabellenletzten TSV Zirndorf – es kommt also zu einem richtungsweisenden Kampf, der für die WKG im weiteren Saisonverlauf über den angestrebten Klassenerhalt entscheiden kann.

Gegen Kehlheim mussten die WKG-Ringer eine herbe Niederlage einstecken. Diesen Sonntag hofft Armin Prantl auf Bestbesetzung seiner Mannschaft, um sich vom Landesliga-Letzten Zirndorf abzusetzen. © Foto: Michael Müller



Die WKG steht mit einem Punkt vor den Gastgebern, kann sich also bei einem Sieg aller Sorgen eines direkten Abstiegs entledigen. Für die WKG um Trainer Armin Prantl wäre es wichtig, dass diesmal alle Stammringer zur Verfügung stehen und wie in der Vorrunde gegen die Mittelfranken eine volle Mannschaft auf die Matte gebracht wird.

Ihre stärksten Ringer stehen den Zirndorfern mit Enes und Talha Cakirgöz, Sebastian Persch und Dominik Mastronicola in den leichten und mittleren Gewichtsklassen zur Verfügung. Auch ist nicht auszuschließen, dass Routinier Tim Kerscher wieder ins Ringertrikot schlüpft, um wichtige Punkte zu holen. Es wird also ein spannender und emotionsgeladener Mattenfight erwartet und die WKG hofft auf lautstarke und zahlreiche Unterstützung durch die eigenen Fans. Ein Bus fährt Samstag um 17.15 Uhr am ASV-Sportzentrum ab.

Die zweite Mannschaft ist erneut kampffrei und die Schülermannschaft der WKG Neumarkt/Feucht tritt im Vorkampf um 18.15 Uhr beim SC Oberölsbach an.

