Für Pendler ist Neumarkter Bahnhof oft Endstation

Unternehmen wollen bessere Vernetzung des Nahverkehrs - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Industrie- und Handelskammer in Neumarkt sieht noch große Spielräume und einen massiven Bedarf, den öffentlichen Nahverkehr besser zu verzahnen, damit die Menschen reibungslos zu ihren Arbeitsplätzen gelangen.

Für viele Pendler ist es schwierig, vom Bahnhof zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Die Neumarkter Unternehmen fordern Abhilfe. © Wolfgang Fellner



Die IHK-Vorsitzende Susanne Horn kündigte an, dass das Thema Mobilität einer der Schwerpunkte des örtlichen Kammergremiums in den nächsten fünf Jahren sein werde. Die Wirtschaft erkenne zunehmend, dass der öffentliche Nahverkehr "auf bessere Beine gestellt" werden müsse. Die Stadt und der Landkreis könnten hier noch viel besser zusammenarbeiten. Die im Schichtdienst arbeitenden Beschäftigten haben laut Susanne Horn beispielsweise das Problem, dass sie nach der Fahrt mit der S-Bahn "nicht wirklich weg vom Bahnhof kommen".

Hier müsse eine bessere Vernetzung der Verkehrsmittel stattfinden, sagte IHK-Gremiumsmitglied Ursula Hammerbacher. Die Unternehmerin sieht sich selbst in der privilegierten Lage, dass ihre Firma in Bahnhofsnähe liegt. Allerdings hätten viele andere Betriebe ein echtes Anbindungsproblem. Deshalb wäre ein S-Bahn-Halt im Neumarkter Stadtsüden im Bereich der Kerschensteinerstraße ein großer Gewinn. Firmen wie Bionorica und die Schulen würden davon sehr profitieren. Die IHK-Geschäftsführerin Silke Auer machte hier Hoffnung: "Da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen." Die IHK will alternative Mobilitätsmodelle wie Fahrrad-Leasing oder Car Sharing auf die Tagesordnung setzen und sich Kooperationspartner dafür suchen.

"Das hat Signalwirkung"

Dass die Neumarkter Stadtwerke ihre Erdgas-Tankstelle zum Jahresende schließen wollen, bezeichnete die IHK-Vorsitzende Susanne Horn als "Rückschritt". Und das vor dem Hintergrund, dass bundesweit 250 neue Erdgas-Tankstellen geplant seien. Die Neumarkter Kammervorsitzende berichtete, dass sich offenbar eine Bürgerinitiative bilde, die die Schließung der Tankstelle abwenden wolle. Susanne Horn wies auf die privaten Autohalter hin, die Erdgas-Fahrzeuge bestellt hätten und nach dem Jahreswechsel schauen müssten, woher sie ihren Treibstoff bekommen. Neumarkt als "Stadt der Nachhaltigkeit" stehe diese Entscheidung der Stadtwerke nicht gut zu Gesicht. Susanne Horn: "Das hat Signalwirkung."

Die neugewählte IHK-Vollversammlung wird sich am Mittwoch, 25. Juli, in Regensburg konstituieren. Ihr gehören sieben Mitglieder aus dem Landkreis Neumarkt an: Susanne Horn (Lammsbräu), Christina Dietmayr (Burgis), der Mode- und Textileinzelhändler Josef Achatz, Stephan Fischer (Fischer Licht & Metall), der Werbeunternehmer Gerd Ortner, Christian Petter (Petter Ingenieure) und der Energiegroßhändler Stefan Rödl.

wdn