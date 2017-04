Für Reichertshofer Fingerhakler beginnt Saison

Am Ostermontag hakelt die Jugend bei der bayerischen Schülermeisterschaft - vor 1 Stunde

SENGENTHAL/REICHERTSHOFEN - Am Ostermontag beginnt für den 1. Oberpfälzer Fingerhaklerverein Reichertshofen im Gau Altmühltal die neue Haklersaison. Den Auftakt macht die Jugend bei der bayerischen Schülermeisterschaft im oberbayerischen Peißenberg.

Die beiden Junghakler Benedikt Fellner (li.) und Hubertus Schmid hakeln am Ostermontag bei der bayerischen Schülermeisterschaft in Peißenberg. © Foto: mi



Dies sagte der 1. Vorsitzende Günter Seitz bei der Jahresversammlung im Schützenhaus am Mühlweg 1 in Reichertshofen.

Sportleiter Franz Seitz konnte in seinem Bericht Positives verkünden. So nahm die Jugend bei der bayerischen und alpenländischen Schülermeisterschaft mit guten Platzierungen teil. Für die Senioren ging es zu der bayerischen, deutschen und alpenländischen Meisterschaft. Sie konnten insgesamt 19 Punkte für die Gauwertung erzielen, "das war echt super", so der Sportleiter.

Weiter wurden vor kurzem sieben Fingerhaklern eine Ehrung durch den Landkreis zuteil. Eine Goldmedaille aus den Händen von Landrat Willibald Gailler gab es für Franz Seitz, Silber ging an Siegfried Fellner, Michael Kastner und Ferdinand Seitz. Bronzemedaillen gab es für Karl Haubner, Anton Schmid und Günter Seitz.

1. Vorsitzender Günter Seitz ging in seinem detaillierten Tätigkeitsbericht auf die vielen Aktionen der Fingerhakler ein.

Gaudi mit Talentsichtung

Den Abschluss des Vereinsjahres bildet alljährlich die Gaumeisterschaft im Schützenhaus, verbunden mit dem Oktoberfest der Jägerwiesl-Schützen. Diese Gaudiveranstaltung dient in erster Linie auch der Talentsichtung für die Fingerhakler, so Seitz.

Derzeit gehören 76 Mitglieder dem Verein an.

In seinem Ausblick sagte der Vorsitzende, dass man im nächsten Jahr bei einem Gesellschaftsabend die 40-Jahrfeier begehen werde. Dabei bat Seitz die älteren Mitglieder, sich Gedanken zu machen, ob man nicht eine Chronik erstellen könne.

Weiter findet vom 17. bis 19. Mai 2019 die bayerische Meisterschaft in Reichertshofen statt. Für das Jahr 2020 wurde die alpenländische Schülermeisterschaft beantragt – Termin noch offen.

Zum Schluss bedankte sich Seitz bei Rudolf Frank und seinen Jägerwiesl-Schützen für das harmonische Miteinander im Schützenhaus, alles laufe bestens.

Termine 2017: Ostermontag, 17. April, bayerische Schülermeisterschaft in Peißenberg, 25. Mai alpenländische Meisterschaft in Wörnsmühl/Schierachgau, 29. Mai alpenländische Schülermeisterschaft in Antdorf/Ammergau, 16. Juli bayerische Meisterschaft in Drachselwang/Schlierachgau und am 27. August deutsche Meisterschaft in Pflugdorf/Ammergau.

