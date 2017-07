Füracker: Regionalexpress könnte bald stündlich in Neumarkt halten

Staatssekretär macht den Bahnfahrern Hoffnungen - Kreis-CSU Delegierte für Landtagswahlen 2018

BERG - Bei der Nominierungsversammlung für den Direktkandidaten der CSU für die Landtagswahlen im Herbst 2018 ist Staatssekretär Albert Füracker mit fast 100 Prozent gewählt worden. Einen Gegenvorschlag gab es nicht.

MdB Alois Karl machte als Kreisvorsitzender zuvor kräftig Werbung für ein gutes Ergebnis Fürackers. "Er vertritt unsere Heimat in ausgezeichneter Manier", sagte er. Als CSU-Bezirksvorsitzender in der Oberpfalz gehöre der Degerndorfer zu den herausragenden Köpfen der CSU in Bayern.

Füracker sagte, dass sich die CSU weiterhin traue, Straßen und Ortsumgehungen zu bauen. "Wenn das in Berg und Seubersdorf und wie jetzt in Mühlhausen von den Kommunen gewünscht wird, dann wird das auch umgesetzt." Die Bürgermeister der Gemeinden würden eng mit ihm zusammenarbeiten.

Bei der Bahn hoffe er, dass es zwischen Neumarkt und Regensburg bald einen Stundentakt beim Regionalexpress gibt. Bisher fährt der Schnellzug alle zwei Stunden. Auch die Haltestelle Neumarkt-Süd werde weiter anvisiert. Der Behördenstandort Neumarkt werde mit dem Bau des neuen Landwirtschaftsamtes, dem Neubau bei der Polizeistation und der geplanten Sanierung des Finanzamtes gestärkt. Auch beim Vermessungsamt gebe es Veränderungen. Genaueres wollte der Staatssekretär nicht sagen.

Das Mittelzentrum Parsberg werde nach dem Bau des Technologiecampus um Lupburg ergänzt. Bei den regenerativen Energien gehöre der Landkreis zu den Vorzeigeregionen. "Aus Postbauer-Heng müssten aber die Stromtrassen heraus", machte Füracker den Einwohnern Hoffnungen.

Er weiß, dass er omnipräsent sein muss: einmal als Staatssekretär mit zwei Dienstsitzen in München und Nürnberg, dann bei Terminen in Berlin oder als Bezirksvorsitzender der Oberpfalz. "Ich bin da, wo ich daheim bin, und habe noch nicht den Vorwurf gehört, hier zu wenig präsent zu sein."

Professor Elmar Forster sorgte als Wahlausschussvorsitzender für einen satzungsgemäßen Verlauf der Wahlen. Für die Wahlkreisdelegiertenversammlung wurden folgende Voten abgeben: 1. Albert Füracker (Lupburg) 2. Willibald Gailler (Freystadt) 3. Alois Karl (Neumarkt), 4. Albert Deß (Berngau), 5. Rosmarie Fürst (Pölling), 6. Elmar Forster (Neumarkt), 7. Susanne Hierl (Berg), 8. Stephan Meier (Pölling), 9. Josef Bauer, 10. Jochen Zehender (beide Parsberg).

Ersatzdelegierte: 11. Michael Gottschalk (Lauterhofen), 12. Eduard Meier (Seubersdorf), Heidi Rackl (Pölling), 14. Alois Scherer (Oberbuchfeld), 15. Horst Kratzer (Postbauer-Heng), 16. Wolfgang Wild (Berngau), 17. Gerlinde Delacroix (Berching), 18. Bernhard Kraus (Velburg), 19. Alexander Dorr (Thannhausen) 20. Martin Hundsdorfer (Wappersdorf).

FRANZ XAVER MEYER