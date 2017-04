Fusionismus: David Pflugi stellt im Maybachmuseum aus

Reliefs sind aus verschiedenen Betrachtungswinkeln unterschiedlich zu erleben - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Nur wahrnehmbar, wenn man sich als Betrachter bewegt, jedoch nicht in Einzelheiten erkennbar, wenn man stehen bleibt, sind die bis 22. Dezember ausgestellten Werke des Schweizer Fusionisten David Pflugi im Neumarkter Maybachmuseum.

Eine ästhetische Welt zwischen Auto und Kunst – so umschreibt Oberbürgermeister Thumann die Werke von David Pflugi (im Bild). © Foto: Siegfried Mandel



Eine ästhetische Welt zwischen Auto und Kunst – so umschreibt Oberbürgermeister Thumann die Werke von David Pflugi (im Bild). Foto: Foto: Siegfried Mandel



"Dabei geht es nicht um eine geschlossene Erzählfolge von handwerklich perfekt herausgearbeiteten Reliefs, sondern um die notwendige Bewegung, um aus verschiedenen Betrachtungswinkeln unterschiedliches Wahrnehmen erleben zu können", sagte Laudator Manfred Faßler vom Johann Wolfgang Goethe Institut aus Frankfurt.

Faßler warf die Frage auf, wie viel Ästhetik und künstlerische Argumente jedes Relief in sich vereint, um dem Betrachter sich in verschiedenen Darstellungen zu präsentieren – sich zu zeigen. "Bei den Arbeiten müssen wir lernen, wahrzunehmen. Alltägliche, sehr gewohnte Zusammenhänge werden aufgelöst in einer Form, in der sie letztendlich eingebettet werden." Die Reliefs wurden in einer hochthematisierten, künstlerischen Weise herausgearbeitet. "Arbeiten sind nicht endgültig; sie verlangen das Prinzip der Ich-Wahrnehmung zu verstehen."

Bilderstrecke zum Thema David Pflugi im Neumarkter Maybach Museum Mit einer festlichen Vernissage ist die Ausstellung des des Schweizers David Pflugi im Neumarkter Maybachmuseum eröffnet worden. Höhepunkt war der Auftritt der aus Basel kommenden Gruppe "Formensch – Performer".



Höhepunkt war der Auftritt der aus Basel kommenden Gruppe "Formensch – Performer". Eigentlich unsichtbar, scheinbar in einem überdimensionalen Relief eingebunden als fester Bestandteil, lösten sich Figuren, schwebten scheinbar schwerelos und anmutig durch die Gruppe der Gäste, um durch sie hindurch plötzlich sich auflösend im Nichts zu entschwinden.

SIEGFRIED MANDEL