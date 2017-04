"Fusionismus": Wilde Farbtänze im Maybach-Museum

Die Werke des Schweizer Künstlers David Pflugi korrespondieren mit den Luxus-Oldtimern — Vernissage am Freitag

NEUMARKT - Nach der erfolgreichen Andy-Warhol-Ausstellung präsentiert das Neumarkter Museum für historische Maybach-Fahrzeuge nun ein neues Kunsterlebnis: Vom 7. April bis 22. Dezember zeigt des die Ausstellung "Fusionismus".

Relief oder Performance: David Pflugis Werk „Formensch“ kann sowohl das eine als auch das andere sein. Es ist Teil der neuen Kunstausstellung im Maybach-Museum, die am 7. April eröffnet wird. © Foto: David Pflugi



Im Rahmen dieser Ausstellung trifft die weltweit größte Sammlung der legendären Luxus-Oldtimer auf die unvergleichlichen Werke des Schweizer Künstlers David Pflugi. Der Betrachter wird auf eine Zeitreise mitgenommen: Werke, die sich mit der Evolution, Altem und Neuem und dem Wandel der Zeit auseinandersetzen, stehen den Meilensteinen der Maybach-Geschichte gegenüber.

In der Begegnung zwischen diesen Welten wird Unvorstellbares greifbar, vermeintlich Vertrautes entpuppt sich als unerforscht und neu. David Pflugi wurde 1969 in der Schweiz geboren. Als Bildhauer ausgebildet, beschäftigte er sich parallel mit der Malerei. Diese üblicherweise getrennten Bereiche der bildenden Kunst fusionierten zur Grundlage seines Schaffens.

Der Facettenreichtum seiner Kunst zeigt sich in der Verwendung unterschiedlichster Materialien, aber auch im Wesen seiner Kunst selbst: Auf dreidimensionalen Objekten entstehen zweidimensionale Bildlichkeiten, in den Räumen zwischen den Perspektiven ein wilder Tanz ungebändigter Farben. Zusätzlich integriert er Menschen und neue Medien in seine Kunst.

