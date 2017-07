Fußgängerin schleudert über Motorhaube

Neumarkt: Schwerer Unfall bei Querungshilfe in Regensburger Straße - Kopfhörer getragen? - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Eine junge Frau ist am Neumarkter Friedhof in der Regensburger Straße vor ein Auto gelaufen. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Symbolbild Rettungswagen Bayerisches Rotes Kreuz (BRK). © Eduard Weigert



Symbolbild Rettungswagen Bayerisches Rotes Kreuz (BRK). Foto: Eduard Weigert



Die 21-jährige Fußgängerin querte am Mittwoch die Regensburger Straße auf Höhe des Friedhofs. An der Überquerungshilfe hielt sie kurz an, trat jedoch, nachdem sie ein Fahrzeug gewähren ließ, unvermittelt auf die Fahrbahn.

Dort wurde sie von einem Fiat Punto erfasst. Sie flog über die Motorhaube und nach dem Anprall an der Windschutzscheibe auf den Fahrradweg.

Nach Angaben von Zeugen hat die Fußgängerin Kopfhörer getragen. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Klinikum gebracht. Am Pkw Fiat, der von einer 19-jährigen Frau gesteuert wurde, entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

