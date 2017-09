"Gans’l Roses" ist neuer bayerischer Raffballmeister

Woffenbacher Pfadfinder veranstalten wieder ihr Turnier im Schlosspark — Mixtur aus Fußball, Handball und Rugby - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Woffenbacher VCP Pfadfinder der Siedlung Taizé haben wieder ihr alljährliches Raffballturnier am Bolzplatz des Schlosshölzls in Woffenbach durchgeführt. Neuer bayerischer Meister wurde das Team "Gans’l Roses".

Handgreiflichkeiten sind beim Raffball in einem gewissen Umfang erlaubt. Gespielt wird in gemischten Mannschaften, aber nur auf ein Tor. © Foto: VCP



Raffball ist eine Mischung aus den Ballsportarten Fußball, Handball und Rugby und wurde von den Pfadfindern der Siedlung Taizé vor vielen Jahren erfunden. Dabei treten zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern, wovon mindestens ein Spieler männlich beziehungsweise weiblich sein muss, gegeneinander an. Sie spielen auf ein Tor, in dem ein unparteiischer Torwart versucht, Tore zu verhindern.

In diesem Jahr standen fünf Mannschaften auf dem Platz. Den Sieg errang das bereits seit erfahrene Team "Gans’l Roses", auf Platz zwei kamen die "Grashalme", die ebenfalls schon mehrmals an dem Turnier erfolgreich teilnahmen. "Die Grauzone" sicherte sich den dritten Platz. Der vierte ging an das Team "SC Heide", der fünfte an die "Schädelsprenger Ex(s)portler".

Organisation, Planung und Durchführung wurden wie immer von den ehrenamtlichen Mitgliedern des Pfadfinderstammes übernommen. Viele Mitspieler haben seit Jahren großen Spaß an der Sportart und freuen sich jetzt schon auf das nächste Raffballturnier im Jahr 2018. Die Pfadfindersiedlung "Taizé" in Woffenbach begeht dann ihr 25-jähriges Bestehen. Wer Spaß an der Pfadfinderei hat, wer das Leben in der Natur schätzt und mit Gleichaltrigen etwas erleben will, kann gerne zum Schnuppern im Gesindehaus in Woffenbach vorbeischauen. Außerdem wird im Oktober 2017 eine neue Meute für Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren eröffnet.

