Ganz in weiß: Hochzeitsmesse auf dem Schafhof in Neumarkt

Motto gilt für drinnen wie draußen - Viele Aussteller, viele Gäste - vor 1 Minute

NEUMART/SCHAFHOF - Ganz in weiß: Das gilt für drinnen wie draußen in diesen Tagen. Am Schafhof liegt der Schnee ganz dick, drinnen präsentieren Modells die neuesten Trends der Hochzeitsmode auf dem Laufsteg.

Zum Abschluss der Brautmodenschau stellten sich alle Modells zum Gruppenbild. © Günter Distler



Zum Abschluss der Brautmodenschau stellten sich alle Modells zum Gruppenbild. Foto: Günter Distler



Es ist wie jedes Jahr im Januar: Draußen liegt der Schnee, fegt ein kalter Wind, drinnen wird es herzerwärmend. Alles rund um den schönsten Tag des Lebens im Leben eines Paares wird im Saal des Berggasthofes Sammüller präsentiert.

Bilderstrecke zum Thema Bezaubernd: Die Neumarkter Hochzeitsmesse in Bildern Ganz in weiß: Das kann am Wochenende nicht nur Neumarkt, sondern vor allem auch der Schafhof: Da lädt die Hochzeitsmesse 2019 zum Besuch.



Zwei Tage dauert die Hochzeitsmesse, die Verliebte und Verlobte auf den Schafhof lockt. Heuer war sie am gestrigen Samstag und ist heute, Sonntag, 13. Januar, noch der ganze Tag. Viele Aussteller präsentieren hier alles rund um das Thema Heiraten. An was dabei alles gedacht werden muss? Die große Zahl der Anbieter zeigt es.

Höhepunkte sind jedes Jahr die beiden großen Modenschauen, bei denen gezeigt wird, was Braut und Bräutigam heute tragen. Und wer nicht heiraten will, weiß danach zumindest, welche neuen Trends in Sachen Abendmode derzeit gängig sind. Die Modeschau heute ist um 15 Uhr, geöffnet ist die Hochzeitsmesse am heutigen Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

wof