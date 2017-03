Ganzjahresbad: Beim Bau sinkt der Grundwasserspiegel

NEUMARKT - Es war zwar nur eine relativ kleine Summe, über die der Werksenat der Stadtwerke gestern Abend zu entscheiden hatte, doch die Vergabe der "Beweissicherung" an ein Ingenieurbüro ist ein wichtiger Schritt, bevor mit dem Bau des Ganzjahresbades begonnen wird. Auch um eventuelle größere finanziellen Forderungen aus dem Weg zu gehen.

Noch laufen die „vorbereitenden Maßnahmen“. Für die Baugrube Ganzjahresbad muss aber der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. © Foto: Günter Distler



Beim Baugrubenaushub und dem Bau des Kellergeschosses wird es nötig sein, das anstehende Grundwasser zeitweise abzusenken. Dabei reicht der Grundwasserspiegel über das Baufeld auch in benachbarte Grundstücke hinein. Unwahrscheinlich, aber grundsätzlich nicht auszuschließen seien geringfügige Setzungen an benachbarten Gebäuden. Um hier eventuelle Schäden frühzeitig feststellen und verifizieren zu können wird im Vorgriff der Maßnahme eine so genannte Beweissicherung an den Gebäuden durchgeführt.

Damit wurde das Geotechnik-Büro Prof. Gründer aus Pyrbaum beauftragt, das mit brutto knapp 5000 Euro das günstigste Angebot abgegeben hat. Die Grundstücksnachbarn seien bereits informiert worden.

