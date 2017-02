Ganzjahresbad: Bürger sammeln Unterschriften gegen Standort

Initiative soll Neumarkter Stadträte zum Umdenken bewegen - Listen liegen in einigen Geschäften aus

NEUMARKT - Der Widerstand gegen das Ganzjahresbad nimmt konkrete Formen an: Seit dieser Woche liegen in der Stadt Unterschriftslisten aus, in denen sich die Bürger gegen den Standort auf dem Gelände des jetzigen Freibades aussprechen können.

Das Vorhaben, auf dem Gelände des Neumarkter Freibads das Ganzjahresbad mit Wellnessbereich zu errichten, ruft Widerspruch hervor. Vor allem die Parksituation sei für die Anwohner unzumutbar, so die Kritiker. © Foto: Etzold



Dabei geht es nicht um ein Ganzjahresbad an sich, das wäre sicher wünschenswert, sondern einzig um die Planungen auf dem Freibadgelände, erklärt Helga Hartmann, eine der Initiatorinnen, im Gespräch mit unserer Zeitung. Bereits jetzt sei dort alles zugeparkt — und das im Sommer, wenn viele Badbesucher mit dem Fahrrad kommen. Im Winter, bei einem Ganzjahresbad mit Sauna, werde sich diese Situation noch weiter verschärfen.

Hartmann wendet sich im ersten Schritt an die betroffenen Anlieger in den umliegenden Wohngebieten, denn sie weiß, wovon sie spricht: Sie wohnt im Umfeld des Klinikums und auch hier sei die Stellplatzsituation katastrophal, ein längst überfälliges mehrstöckiges Parkdeck werde aber nicht gebaut. Und auch beim Bad werde sehenden Auges der ruhende Verkehr in die Nebenstraßen gedrängt: Die geplanten 137 Parkplätze seien viel zu wenig.

Neubau am Flugplatzgelände

Jetzt habe es so lange kein Ganzjahresbad gegeben in Neumarkt, dann könne man doch auch noch zuwarten, bis das Flugplatzgelände frei wird und dort ein komplett neues Bad bauen, lautet Hartmanns Lösungsansatz — eine Idee, die auch im Stadtrat mehr als einmal diskutiert wurde.

Mit Johann Georg Gloßner (Flitz) weiß Hartmann einen engagierten Mitstreiter an ihrer Seite, der den Text auf der Unterschriftenliste mit formuliert hat: "Die Stadt plant, auf dem Gelände des Freibades an der Mühlstraße zusätzlich ein Ganzjahresbad mit Saunabereich zu errichten. Dieses geplante Bad wird eingezwängt in eine vorhandene umliegende Wohnbebauung. Die Parkplatzsituation ist bereits jetzt während der Badesaison katastrophal, verstärkt noch durch den hohen Schülerverkehr. Die Planung des Bades erfolgt unter den Zwängen der räumlichen Enge, so dass eine sinnvolle Bauweise nicht möglich ist. Aus diesen Gründen — viele andere ließen sich noch anführen — spreche ich mich gegen den Bau eines Ganzjahresbades mit Sauna auf dem Gelände des jetzigen Freibades aus".

Damit soll zunächst einmal der "Bürgerwille" kund getan werden, ob daraus dann tatsächlich ein Bürgerentscheid werden könnte, wie ihn NN-Leser Hans-Georg Meyer angeregt hatte, ist derzeit noch völlig offen. Aber schon wenn möglichst viele Neumarkter oder Badegäste aus den umliegenden Gemeinden sich mit ihrer Unterschrift gegen den Standort aussprechen, sollte das doch noch ein Umdenken bei den Stadträten bewirken, so Hartmanns Hoffnung.

Wie auch immer: Die Unterschriftensammlung müsse schnell gehen, sie sollen möglichst bald im Rathaus übergeben werden. Denn "schon in wenigen Wochen", hatte Oberbürgermeister Thomas Thumann angekündigt, solle die Baugenehmigung vorliegen und dann umgehend mit dem Bau des Bades begonnen werden.

Die Unterschriftenlisten liegen bisher in diesen Neumarkter Geschäften aus:

- Cafe Besi, Untere Marktstraße

- Metzgerei Walk, Mariahilfstraße

- Metzgerei Weihrich, Egerländerstraße

Weitere Geschäfte mit Unterschriftenlisten werden wahrscheinlich noch hinzukommen; die Liste wird im Laufe des Tages aktualisiert.

JÜRGEN DENNERLOHR