Ganzjahresbad-Pläne in Neumarkt: Großrutsche soll rutschen

Raumaufteilung des Neumarkter Bades: Fachmann Eginhard Riedel unterbreitet einige Alternativ-Vorschläge - vor 41 Minuten

NEUMARKT - Die Baustelle für das Neumarkter Ganzjahresbad ist schon eingerichtet. Noch stehen die Gebäude nicht – noch seien also am Fein-Tuning der Pläne Veränderungen möglich, meint Eginhard Riedel. Der Bäderfachmann aus Neumarkt hängt sich weiter rein, er hat einige Punkte, die auch jetzt noch zu ändern wären.

Die Vorbereitungen für das neue Ganzjahresbad sind schon weit fortgeschritten. Für das Gebäude selber hat Eginhard Riedel noch einige Optimierungsvorschläge. © Günter Distler



Ein fundamentaler Punkt betrifft die Raumaufteilung im Bad. Nach jetziger Planung, so Riedel, sei es programmiert, dass sich verschiedene Nutzer im Bad gegenseitig auf die nassen Füße treten: Es gebe keinen abgeschlossenen Schwimmbereich, denn die Großrutschenanlage sei hinter dem Schwimmbecken geplant. Also müssen die Rutscher immer am Becken vorbei, und dort seien im Moment sehr schmale Umgänge vorgesehen, zusätzlich verengt durch die schräge Gebäudefassade.

Auch die Sprunganlage und eine so genannte Climbinganlage, also ein Klettergerüst im Wasser, sind am Sportbecken vorgesehen, so dass Springer und Kletterer leicht in den Schwimmbereich hineintauchen können, ob bewusst oder zufällig, so Riedel weiter.

Als Alternative schlägt Riedel vor, die Sprung- und die Climbinganlage in die Halle des Kursbeckens zu verlegen. Auch die Rutsche sei seiner Ansicht nach besser im Bereich der Freizeithalle aufgehoben: vor der Südfassade wäre ein guter Ort.

Für die verschiedenen Nutzergruppen fehle es auch an Aufenthaltsmöglichkeiten in der Schwimmhalle: Wenn dort Badegäste, Schülergruppen und Vereinsschwimmer aufeinandertreffen – Wärmebänke wären da gut geeignet, die auch bei Sport- oder Show-Veranstaltungen als Zuschauerbänke dienen könnten.

Im Jahr 2022, so Riedel, feiern das Neumarkter Freibad und der Schwimmsport hier ihr 100-jähriges Bestehen, Schwimmsport und Wasserrettung blicken auf eine lange Tradition zurück. Daher sei es wichtig, dass eine wettkampfgerechte Sportanlage entsteht, so Riedel.

Weitere Änderungsvorschläge sind hier bereits ausführlich beschrieben worden, so sollten etwa laut Riedel die äußeren Schwimmbahnen um einen Sicherheitsstreifen von 0,50 Meter breiter ausfallen, damit sich die Schwimmer nicht in Einstiegsleitern oder ähnlichem verhaken.

Der Bereich, in dem sich Kleinkinder tummeln, sei nicht vom Erlebnisbecken geschlossen abgegrenzt – so sei es schwer, die Kinder im Auge zu behalten. Ohnehin sei der Erlebnisbereich mit 368 Quadratmetern Wasserfläche eher klein. Auch das könne noch jetzt verändert werden.

Auch wünscht sich Riedel eine Möglichkeit, direkt vom neuen Hallenbad ins Erlebnisbecken des Freibads zu schwimmen.

Bei einer Recherche über Bäderbauprojekte fielen Riedel die überdurchschnittlich hohen Kosten gemessen an der Wasserfläche auf: 1100 Quadratmeter Wasserfläche sind in Neumarkt vorgesehen, 41 Millionen Euro soll das kosten. Das Langwasserbad in Nürnberg verfügt über 2200 Quadratmeter Wasserfläche und kostete 31 Millionen Euro.

Nach Riedels Beobachtung wurde beim Neumarkter Bad der Fokus vor allem auf den Saunabereich gelegt, der mit besonderen Materialien ausgestattet werden soll – doch nur ein Fünftel der Gäste, so Riedels Prognose, werde zum Saunieren kommen.

Riedel lebt in Neumarkt und ist Ehrenpräsident des bayerischen Schwimmverbands. Er hat die Planungen für das Bad lange begleitet und den jetzigen Entwurf mit Bäderarchitekten durchgesehen.