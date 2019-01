Gartenbau-Kreisverband Neumarkt präsentiert sein Programm

NEUMARKT/ HABSBERG - Im Umweltbildungszentrum Haus am Habsberg hat der Kreisverband für Gartenbau- und Landespflege sein Jahresbücherl 2019 präsentiert.

Sie stellten die „Bibel der Gartenbauvereine“ vor (von links): Werner Thumann, Susanne Flach-Wittmann, Willibald Gailler, Franz Kraus und Georg Haubner. © Foto: Werner Sturm



Der Kreisverbandsvorsitzende und Landrat Willibald Gailler (CSU), dessen Vertreter Georg Haubner, Geschäftsführer Werner Thumann sowie die Kreisfachberater Franz Kraus und Susanne Flach-Wittmann stellten das druckfrische Werk vor. Es listet in bewährter Weise vom Tag der offenen Gartentür bis zur Gartenjahr-Abschlussfeier alle wichtigen Termine des Kreisverbandes auf.

Hinweise auf zahlreiche Fachvorträge, Führungen und praxisorientierte Kurse ergänzen das Büchlein. Die Angebote bieten die Möglichkeit, gärtnerisches Wissen zu vertiefen. Des Weiteren finden sich in dem Jahresbücherl auch Tipps zur Obstverarbeitung und die Bezugsadressen für Juradistl-Produkte.

Susanne Flach-Wittmann bezeichnete das Druckwerk als "Bibel der Gartenbauvereine" und nannte als einen Themenschwerpunkt im Gartenjahr 2019 die Artenvielfalt. "In den vergangenen 27 Jahren ist laut Statistiken die Anzahl der Insekten in Deutschland um rund 70 Prozent zurückgegangen. Darüber hinaus werden auch die unterschiedlichen Arten immer weniger", begründete sie die Themenwahl. Die Kreisfachberaterin teilte außerdem mit, dass am Samstag, 9. Februar, das Jahrestreffen der Arbeitsgemeinschaft "Kinder und Jugend" stattfindet.

Frühlingsfest als Höhepunkt

Einen Höhepunkt gibt es für die mittlerweile auf 42 Stück angewachsenen Kinder- und Jugendgruppen im Kreisverband sowie für alle interessierten Obst- und Gartenbauvereine am Samstag, 25. Mai: Das große Frühlingsfest wird einen abwechslungsreichen Naturerlebnis-Nachmittag mit vielen Mitmach-Aktionen beim Haus am Habsberg bieten.

Um Biodiversität drehe sich auch der Vorgarten- und Blumenschmuckwettbewerb 2019. Das Thema "Blühende Vielfalt" rücke diesmal die Artenvielfalt in Privatgärten in den Fokus. Des Weiteren startet auch der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 2019 zum 27. Mal.

Der Kreisvorsitzende Willibald Gailler erinnerte an das 125-jährige Bestehen des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege am 4. Mai. Im Jahr 1903 hatten acht Obstbauvereine den Bezirksverband der Obstbauvereine im Gebiet Neumarkt gegründet. Zur fachlichen Begleitung und Förderung wurden sogenannte Baumwärter eingestellt, die sich 1919 zum Berufsverband bayerischer Bezirksgärtner zusammenschlossen.

"Dies waren die Vorläufer unserer jetzigen Kreisfachberater, die somit heuer auf das 100-jährige Bestehen zurück blicken können", sagte Gailler.

Mittlerweile zählt der Landesverband 537 500 Mitglieder in 3249 Vereinen. Der Kreisverband Neumarkt bringt es auf rund 14 500 Mitglieder in 113 Vereinen. "Deren ideenreichen Aktivitäten zum Leben im Einklang sind Bürgerengagement im wahrsten Sinne des Wortes", lobte der Landrat.

Die Aufgaben in den zurückliegenden 125 Jahren hätten sich grundlegend verändert: "Biodiversität, Insektensterben, Schotter- und Naturgarten oder Klimawandel spielten damals keine Rolle. Warten wir ab, wie künftige Generationen beurteilen, wie wir diese Probleme gelöst haben."

VON WERNER STURM