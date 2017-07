Gartengeräte im großen Stil geklaut

Amberg: Diebe nahmen Ware im Wert von 10.000 Euro mit - Mäher von DJK gestohlen - vor 6 Minuten

AMBERG - Im Garten ist im Sommer viel zu tun - unbekannte Langfinger haben im Raum Amberg Gartengeräte im Wert von 10.000 Euro und zwei Sitz-Rasenmäher gestohlen.

Gleich zwei Rasenmäher haben unbekannte Diebe aus dem Gelände der DJK Ehenfeld im Landkreis Amberg-Sulzbach gestohlen. © colourbox.de



Gleich zwei Rasenmäher haben unbekannte Diebe aus dem Gelände der DJK Ehenfeld im Landkreis Amberg-Sulzbach gestohlen. Foto: colourbox.de



Der Inhaber eines Betriebs für Gartengeräte in Speckmannshof teilte der Polizeiinspektion Amberg mit, dass vermutlich in der Nacht vom 6.auf 7. Juli ein unbekannter Täter in das Lager des Betriebes gelangt war und dort Werkzeug und Maschinen im Wert von rund 10.000 Euro entwendet hat. Hierzu hat der Einbrecher die Leiter vom Nachbargrundstück verwendet.





Auf dem Sportgelände der DJK-Ehenfeld bei Hirschau haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. Juli, die Garage des Vereinsheims aufgehebelt und zwei Sitzrasenmäher gestohlen. Dazu müssen die Täter ein größeres Transportfahrzeug benutzt haben, wie Reifenspuren am Tatort zeigen. Der Schaden liegt bei rund 7000 Euro. Besonders zu größeren Fahrzeugen bittet die Polizei daher um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09621/890-320 entgegen.

nn