Gäste qualmten in Neumarkter Lokal: Polizei greift durch

Gesetzesverstoß: Vier rauchten in der Kneipe Zigaretten - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Die Polizei hat in einem Neumarkter Lokal einen Verstoß gegen das Rauchverbot in Gaststätten festgestellt.

In einer Gaststätte in der Innenstadt führte die Polizei eine Kontrolle durch. In dem Vereinsheim konnte dichter Zigarettenrauch wahrgenommen werden. Vier Personen rauchten Zigaretten. Außerdem standen Aschenbecher auf den Tischen.

Da es sich nicht um eine "geschlossene Gesellschaft" handelte, liegt ein Verstoß gegen das Gaststättengesetz vor. Außerdem wurden Spirituosen, Bier und Softgetränke ausgeschenkt, für die der Betreiber keine Bescheinigung nach dem Infektionsschutzgesetz vorlegen konnte.

Gegen 2 Uhr früh wurde in einer Spielhalle in der Innenstadt eine Gewerbekontrolle durchgeführt. Für eine Spielhallenaufsicht konnte keine Gewerbeanmeldung vorgelegt werden. Es erfolgte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an das Ordnungsamt Neumarkt.

