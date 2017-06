Gaudi beim Kuhschiss und Schafkopfrennen

Bucher Stammtisch Frischauf vor 25 Jahren wiedergegründet — Jubiläum bei Kirchweih - vor 53 Minuten

POSTBAUER-HENG - 25 Jahre ist es jetzt her, dass der Stammtisch Frischauf wiedergegründet worden ist. Anlass genug, um dieses Jubiläum besonders zu feiern.

An Pfingsten 1926 ist der Stammtisch „Frischauf“ gegründet worden. Seit 25 Jahren trifft man sich nun wieder jeden Freitag in der Goldenen Krone in Buch. © Foto: privat



An Pfingsten 1926 ist der Stammtisch „Frischauf“ gegründet worden. Seit 25 Jahren trifft man sich nun wieder jeden Freitag in der Goldenen Krone in Buch. Foto: Foto: privat



Gegründet wurde der Stammtisch an Pfingsten 1926. Wiedererstanden ist er exakt am 27. November 1992. Zu den Männern der ersten Stunde gehörten Georg Klughardt, Heinz Püntzner, Hermann Püntzner, Günther Püntzner, Manfred Wicht, Gerd Holzammer, Erwin Schneider, Beier Dieter und Rüdiger Klötzer. Initiator der Wiedergründung war damals Georg Klughardt

Treffpunkt des Stammtisches ist jeweils freitags abends in der Gaststätte Goldene Krone der Familie Holzammer in Buch. Die Aktivitäten sind durchaus vielfältig: Sie reichen von Schafkopfturnieren über Kart-Rennen und Ritteressen bis zu Grillfesten, Fußballturnieren, Kegelturnieren und Faschingsfahrten.

Die Veranstaltungen zum 25-jährigen Bestehen des Stammtisches Frischauf dürften wieder Publikumsmagneten werden. Zur Kirchweih am Samstag, 17. Juni, ist der 1. Bucher Kirchweih-Kuhschiss ausgelobt worden. Bei der Gaudi auf der Weide am Gasthaus Goldene Krone in Buch läuft eine Kuh frei auf einem 20 mal 20 Meter großen Spielfeld, das in quadratmetergroße Parzellen aufgeteilt wird. Die Teilnehmer erwerben nummerierte Spielkarten. Maximal 1500 Euro pro Durchgang gewinnt der Teilnehmer, auf dessen Parzelle die Kuh ihren ersten Fladen hinterlassen hat. Der erste Durchgang ist für 14 Uhr angesetzt. Der zweite Durchgang findet um 16 Uhr statt.

Der Stammtisch Frischauf und die Familie Holzammer sind die Veranstalter des Schafkopfrennens, das auch am Samstag, 17. Juni, stattfindet. Treffpunkt ist um 19 Uhr; der Wettbewerb beginnt um 20 Uhr. Als Hauptpreis sind 100 Euro ausgesetzt. Außerdem gibt es viele wertvolle Sachpreise. Bereits um 18 Uhr ist Gottesdienst an der Kapelle. Zur Kirchweih am Sonntag, 18. Juni, wird ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück serviert, das musikalisch untermalt wird. Anmeldung: * (0 91 88) 8 71.

nn